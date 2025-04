Tunisie: Les constructions durables s'invitent, les 21 et 22 avril, au Palais des Congrès de Tunis

Les 21 et 22 avril, le Palais des Congrès de Tunis accueillera la 17e édition du Salon de l'éco-construction et de la rénovation sous le slogan « constructions durables : innovantes, modulaires et durables et à moindre coût ».

« Cette édition constitue une opportunité pour échanger les expériences dans le domaine des technologies respectueuses de l'environnement, de la construction durable et des énergies renouvelables, promouvoir l'innovation et renforcer la compétitivité dans ce secteur », a déclaré Faouzi Ayadi, coordinateur de l'événement, dans une déclaration à la TAP.

« L'exposition verra la participation de 35 exposants, dont des experts, des industriels, des entrepreneurs, des architectes, des spécialistes de l'immobilier et des personnes intéressées par la construction écologique pour présenter les derniers développements dans le domaine de la construction durable et introduire la construction écologique, qui réduit les émissions de carbone et de gaz grâce à l'utilisation d'énergies alternatives », a-t-il ajouté.

Il a souligné que « le coût de la construction écologique est beaucoup moins élevé que celui de la construction normale, qui contient des matériaux manufacturés nocifs pour la santé ». « La nécessité de promouvoir le secteur de la construction écologique et d'encourager davantage l'investissement, en particulier à la lumière du changement climatique et de l'augmentation du coût de l'énergie.

Le programme comprend des séminaires d'éducation et de formation sur « l'importance de la construction écologique », « la construction à faible émission de carbone », « les moyens de construire une maison sociale écologique », ainsi que des propositions fiscales pour soutenir la construction écologique.