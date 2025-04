Tunisie: Djerba inaugure un modèle communautaire de valorisation des déchets pour un pays plus vert

L'île de Djerba accueille aujourd'hui le lancement officiel du projet pilote "Vers un Modèle Circulaire de Traitement et de Valorisation des Déchets et des Matières", une initiative innovante portée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en partenariat avec l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME) et l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), visant à transformer les déchets organiques ménagers en énergie propre et renouvelable.

Ce projet emblématique s'inscrit dans les engagements climatiques ambitieux de la Tunisie, notamment dans le cadre de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), et vise à transformer la gestion des déchets à Djerba à travers des solutions circulaires, durables et intégrées. Il ne s'agit pas seulement d'une solution technique, mais d'une réponse centrée sur les populations face à une urgence environnementale et sociale. Il bénéficiera d'un financement généreux du gouvernement du Japon, ainsi que d'un appui complémentaire de l'Italie via le mécanisme PISTA.

Lors de l'événement de lancement, Son Excellence Takeshi OSUGA, Ambassadeur du Japon en Tunisie a réaffirmé l'engagement du Japon en faveur de la transition écologique et du développement durable ainsi que de la consolidation de sécurité humaine en Tunisie. Il a souligné l'importance de renforcer les synergies sectorielles entre l'environnement, l'énergie et l'agriculture, notamment à travers les efforts de sensibilisation et la collaboration internationale élargie, pour construire des modèles de gestion des déchets résilients, créateurs d'emplois et respectueux de l'environnement.

Céline Moyroud, Représentante Résidente du PNUD en Tunisie, a pour sa part salué la mobilisation des partenaires nationaux et locaux, et rappelé que ce projet incarne la vision d'un développement inclusif et durable. « Ce projet pilote est une démonstration d'un modèle économique circulaire qui peut améliorer la vie des citoyens tout en répondant à l'urgence climatique. » Elle a insisté sur l'importance d'initiatives concrètes, ancrées dans les territoires, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Badreddine Lasmar, Directeur général de l'ANGED, a salué l'engagement des partenaires internationaux aux côtés de la Tunisie dans sa transition vers un avenir meilleur. Il a souligné l'importance de l'exemple de Djerba, qui permettra d'apporter une réponse intégrée à la problématique des déchets, en combinant plusieurs techniques pour une revalorisation efficiente et durable.

De son côté, Imed Landolsi, Directeur de la biomasse de l'ANME, a réaffirmé l'engagement de l'Agence à soutenir toutes les initiatives visant à diversifier les sources d'énergie proposées en Tunisie. Il a rappelé l'importance stratégique de la valorisation des biodéchets comme gisement énergétique, essentiel pour renforcer l'indépendance énergétique du pays. « Djerba devient une référence. Nous y construisons un système qui intègre recyclage et valorisation énergétique de manière intelligente. »

Avec le soutien des communautés locales et des partenaires internationaux, ce projet suscite déjà de l'intérêt pour une réplication à Sfax, Tunis et ailleurs. Il montre qu'une solution environnementale peut aussi améliorer la santé publique, créer de l'emploi et renforcer la cohésion sociale.