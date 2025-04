Maroc: GITEX Africa 2025 - Interview avec la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fellah Seghrouchni

Marrakech — La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fellah Seghrouchni, a accordé un entretien à la MAP à l'occasion de la 3e édition du GITEX Africa Morocco, qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech.

Dans cet entretien, Mme Seghrouchni expose les efforts de son département pour consolider le positionnement du Maroc comme plateforme régionale pour le digital, ainsi que les retombées du choix du Maroc pour abriter un Hub digital arabo-africain dédié à l'intelligence artificielle (IA), aux sciences des données et à l'innovation technologique.

Comment le ministère oeuvre à consolider le positionnement du Maroc comme hub africain à fort potentiel pour le digital ?

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration a lancé, il y a quelques mois, la stratégie digitale du Maroc à horizon de 2030. Dans ce cadre-là, nous mettons en place plusieurs initiatives pour permettre de consolider cette expérience, c'est-à-dire, d'un côté, l'économie numérique, et de l'autre, tout ce qui concerne la réforme de l'administration.

Le Maroc est déjà présent sur la scène internationale avec un certain nombre d'initiatives. Le Royaume vient d'être choisi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour être le hub régional arabo-africain du digital et ce dans le cadre de l'initiative onusienne "Digital for Sustainable Development", ce qui nous permettra de consacrer notre positionnement sur notre environnement régional.

Nous continuerons à oeuvrer, avec des initiatives d'envergure, mais aussi à travers des collaborations internationales et régionales, pour consolider notre positionnement dans les domaines du digital, de l'intelligence artificielle et des sciences des données.

- Vous avez signé récemment une déclaration d'intention portant sur la création d'un Hub digital régional arabo-africain dédié à l'intelligence artificielle (IA), aux sciences des données et à l'innovation technologique. Quelles seront les retombées sur le Maroc?

Les retombées seront très importantes puisque, d'abord, ce choix nous positionne comme le leader de la région sur le numérique et l'intelligence artificielle.

Vous savez, le Maroc a une concurrence très rude, que ce soit en Afrique ou parmi les pays arabes. Aujourd'hui, le Maroc se positionne à la croisée de l'Afrique avec la présence de pays anglophones qui sont assez avancés dans le domaine, mais aussi les pays arabes qui investissent de manière colossale dans le digital et l'intelligence artificielle.

Donc l'intérêt pour nous, est de jouer dans cette cour des grands pour attirer des investissements, développer le digital, mais aussi développer des solutions digitales qu'on pourra exporter au niveau régional et aussi à l'international. Donc pour le Maroc, c'est que du bénéfice.

- Quel bilan dressez-vous pour la 3e édition du Gitex Africa Morocco?

Cette édition confirme la "forte croissance" que connaît ce grand rendez-vous avec la participation de près de 1.500 exposants internationaux, plus de 800 startups, dont 260 marocaines, 650 institutions gouvernementales et politiques et 660 intervenants pendant trois jours.

A l'issue de la première journée du GITEX Africa Morocco, nos attentes sont plus que comblées avec un engouement important et nous espérons dépasser les attentes initiales lors de cette édition.