Maroc: Parution d'un nouveau numéro du magazine 'L'Espace marocain' des Forces Royales Air

Rabat — Un nouveau numéro du magazine scientifique "L'Espace marocain" des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître, proposant aux lecteurs un ensemble de sujets d'actualité, notamment le message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Son peuple fidèle au sujet de l'abstention d'accomplir le rite du sacrifice de l'Aïd et la cérémonie de réception de l'Apache AH 64E, en plus d'un dossier spécial 8 mars.

Dans l'éditorial du n° 114 de cette publication trimestrielle, qui relaye le texte intégral du message adressé par Sa Majesté le Roi à Son peuple fidèle au sujet de l'abstention d'accomplir le rite du sacrifice de l'Aïd, il est indiqué que cet appel traduit la volonté de "préserver les ressources à la lumière des défis majeurs auxquels fait face le Maroc, notamment un stress hydrique sévère depuis six années consécutives, impactant l'agriculture et l'économie nationale".

Dans la rubrique "Activités Royales", la revue revient sur la réception, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, des premières escadrilles d'hélicoptère Apache AH-64 E.

"Réputées pour leurs puissances de feu et leurs performances tactiques exceptionnelles, ces hélicoptères d'attaque vont renforcer considérablement les capacités offensives et défensives des Forces Armées Royales et constituer une avancée majeure dans le cadre du programme de modernisation de la défense du Royaume", écrit l'éditorialiste.

La revue rappelle aussi que le Souverain, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, S'est recueilli sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la disparition du Père de la Nation, que Dieu L'entoure de Son infinie miséricorde, qui a coïncidé avec le 10e jour du mois sacré de Ramadan.

Par ailleurs, le magazine rappelle que Sur Hautes Instructions Royales, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija ont lancé l'opération nationale "Ramadan 1446", initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui a bénéficié à un million de ménage, soit près de 5 millions de personnes.

La rubrique "Actualités des FRA", quant à elle, met un focus sur la gestion rationnelle de l'eau au sein des Forces Armées Royales, notant qu'une journée d'information a été organisée le 24 décembre dernier, afin de dresser un bilan des efforts consentis par les FAR dans le cadre de la Stratégie nationale de développement durable et du Plan national de l'eau.

Placée sous le thème "Gestion rationnelle de l'eau au sein des Forces Armées Royales : défis et perspectives, cette journée, organisée au profit du personnel en charge de la gestion de l'eau au niveau des Bases et formations aériennes des FRA, a également été l'occasion pour se pencher sur les actions entreprises pour l'intégration de cette stratégie au sein des FAR.

Dans la rubrique "Défense", un article intitulé "Déni d'accès et interdiction de zone" relève que depuis deux décennies, le concept d'A2/AD (Anti-Access/Area Denial) est devenu incontournable dans les débats militaires et dans les analyses stratégiques.

Cet article met la lumière sur les dimensions symétriques de l'A2/AD, qui désigne les capacités visant à restreindre la liberté d'action des forces adverses, notamment en limitant leur accès à certaines zones géographiques, à travers une analyse de l'origine et l'évolution de ce concept dans les stratégies militaires modernes.

Sous le titre "Médecine aéronautique et sécurité des vols", la rubrique "Médecine" fait observer que l'espace aérien est un milieu hostile caractérisé par plusieurs contraintes propres au milieu, auxquelles s'ajoutent celles liées au mode de fonctionnement des aéronefs.

"L'ensemble de ces contraintes, partiellement limitées par les moyens de protection qui sont en évolution constante, justifie l'intégrité des grandes fonctions, mais aussi des fonctions sensorielles, d'où la naissance de l'expertise aéromédicale dans le domaine de l'aviation civile et militaire", explique-t-on.

Pour sa part, le Dossier spécial 8 mars de ce nouveau numéro du magazine met l'accent sur l'engagement des Forces Royales Air dans l'ascension de la femme marocaine.

"A l'instar des autres institutions du Royaume, les Forces Royales Air, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, accordent une attention particulière à la pleine participation et contribution de la femme marocaine pour servir la Patrie, au même titre que leurs homologues masculins", note la revue à cet égard.

Le Dossier apporte aussi un éclairage sur les "Compétences et spécialisation" des femmes des FRA et propose des témoignages en hommage à leur expertise.