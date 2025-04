Maroc: Parution de l'ouvrage 'Citoyens MRE, institutions dédiées et gouvernance migratoire' d'Abdelkrim Belguendouz

Rabat — L'ouvrage "Citoyens MRE, Institutions dédiées et gouvernance migratoire : quelle(s) réforme(s) et pourquoi?", de l'universitaire Abdelkrim Belguendouz, qui met en lumière le grand dossier d'intérêt national des citoyens marocains résidant à l'étranger, vient de paraitre.

Constituant une constance, ce sujet a fait l'objet d'une Sollicitude particulière de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans Son Discours à la Nation à l'occasion du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, à travers un message catalyseur d'exception, annonciateur d'initiatives d'inflexion institutionnelle d'envergure touchant le secteur des citoyens MRE.

Scindé en deux parties, la première sur les déterminants, sens et portée de la réforme projetée et la deuxième sur l'impératif démocratique avec 20 autres suggestions, cet ouvrage se veut une contribution citoyenne active au débat à propos de l'initiative de SM le Roi Mohammed VI de réformer en profondeur le système institutionnel relatif aux citoyens MRE et sa gouvernance.

Sur la base d'un long suivi des politiques publiques migratoires marocaines en tant que chercheur et acteur de la société civile, le livre fait vivre en le prolongeant, le questionnement stimulant intellectuellement, développé dans le discours Royal du 20 août 2022 relatif au bilan des acteurs institutionnels des politiques nationales en direction de nos compatriotes émigrés.

C'est aussi une façon de participer à la réflexion constructive suscitée par l'annonce solennelle le 06 novembre 2024, de ce projet de réforme d'envergure qui nécessite l'apport de tous les Marocains, d'ici et d'ailleurs, comme parties prenantes et décisives à son succès.

A travers une analyse critique de ces politiques suivies jusqu'ici, la présentation analytique du projet de réforme, et la formulation argumentée de propositions concrètes d'éléments d'enrichissement, ce plaidoyer vise l'adoption d'une démarche globale, y compris politique, l'adhésion à la cause de la dignité citoyenne des Marocains résidant à l'étranger et du renforcement des liens fondamentaux entre eux et le Maroc.

Analyste et observateur actif de la scène migratoire marocaine, Abdelkrim Belguendouz, universitaire à Rabat et chercheur en migration, est l'auteur de plusieurs ouvrages et études en matière de migration et de communauté marocaine résidant à l'étranger.