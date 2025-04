Maroc: Dans le contexte géopolitique actuel, l'axe franco-marocain se pose en vecteur de paix (Guillaume Chaban Delmas)

Paris — Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par la multiplication des crises et conflits, l'axe franco-marocain se pose en vecteur de paix, a souligné, mardi, l'expert français en relations eurafricaines, Guillaume Chaban Delmas.

Sollicité par la MAP à commenter la séquence inédite dans les relations entre le Maroc et la France avec un échange de visites intense ces dernières semaines, notamment celles du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, dimanche à Rabat, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, lundi à Paris à l'invitation de son homologue Jean-Noël Barrot, M. Chaban Delmas a indiqué que les deux pays sont animés d'une forte volonté «de se poser en vecteur de dialogue et de paix au service du règlement des différentes crises qui secouent le monde, tout en respectant l'ordre juridique international».

La France a d'ailleurs salué l'engagement du Maroc dans les enceintes multilatérales sur les enjeux de paix, de stabilité et de développement.

Dans un communiqué du Quai d'Orsay, publié mardi à l'issue de sa rencontre à Paris avec M. Bourita, le chef de la diplomatie française a réaffirmé sa volonté de poursuivre avec la partie marocaine «la concertation étroite dans ce domaine ainsi que d'y porter des initiatives conjointes».

Les deux ministres ont «réaffirmé leur volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement des crises régionales et de la défense de l'ordre juridique international», a ajouté le Quai d'Orsay.

«A un moment où les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale sont en mouvement permanent. On a besoin d'entendre cette voix franco-marocaine à l'unisson», a estimé l'expert français, pour qui, les thématiques évoquées lors de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays «ont vocation à fédérer cet axe bilatéral franco-marocain comme un véritable outil de paix».

M. Chaban Delamas s'est également réjoui des résultats de la visite de M. Retailleau au Maroc.

« Je me réjouis de constater que l'on arrive encore aujourd'hui malgré le contexte mondial actuel à envisager des liens de coopération et des collaborations fortes qui sont celles qui vont structurer notre siècle», a affirmé M. Chaban Delmas, rappelant que tout cela s'inscrit dans la continuité des événements qui ont marqué cette séquence vertueuse que connaissent les relations franco-marocaines, notamment le salon de l'Agriculture et le festival du livre de Paris où le Maroc a été invité d'honneur et bien d'autres échéances importantes de la relation bilatérale.