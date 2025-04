Maroc: Digital - Le pays ambitionne d'intégrer la cour des grands (Mme Seghrouchni)

Marrakech — En adoptant une stratégie numérique claire et ambitieuse et en misant sur des initiatives innovantes, le Maroc ambitionne d'intégrer la cour des grands en matière de conception de la technologie, a affirmé la ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, Amal El Fellah Seghrouchni.

"L'intérêt du Maroc est de jouer dans la cour des grands pour attirer des investissements, développer le digital mais aussi développer des solutions digitales pour les exporter à l'échelle régionale et internationale", a expliqué Mme Seghrouchni dans une interview accordée à la MAP en marge de la 3è édition du GITEX Africa Morocco, qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech.

Pour atteindre cet objectif, le ministère a lancé la stratégie Maroc Digital 2030 qui constitue une feuille de route ambitieuse visant à transformer l'économie numérique et consolider la réforme de l'administration et a mis en place plusieurs initiatives innovantes pour consolider l'expérience déjà acquise dans le domaine numérique, a-t-elle précisé.

Ces efforts ont déjà donné des résultats palpables avec le choix du Maroc par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour abriter le Hub digital régional arabo-africain dédié à l'intelligence artificielle (IA), aux sciences des données et à l'innovation technologique, a soutenu Mme Seghrouchni.

"Dans ce contexte, nous aurons le plaisir et la charge du centre d'excellence en intelligence artificielle et sciences des données au niveau régional ce qui consacre la position du Maroc sur la scène continentale et internationale", a fait noter la ministre déléguée, relevant que le Maroc poursuivra sans relâche son engagement pour consolider son leadership régional dans le domaine numérique.

"Nous continuerons à oeuvrer pour consacrer nos acquis avec des initiatives d'envergure et à travers des collaborations internationales et régionales autour du domaine du digital, de l'intelligence artificielle et des sciences des données", a-t-elle assuré.

Revenant sur cette 3è édition du GITEX Africa Morocco, la ministre a mis en avant la "forte croissance" que connaît ce grand rendez-vous avec la participation de près de 1.500 exposants internationaux, plus de 800 startups, dont 260 marocaines, 650 institutions gouvernementales et politiques et 660 intervenants pendant trois jours.

"A l'issue de la première journée du GITEX Africa Morocco, nos attentes sont plus que comblées avec un engouement important et nous espérons dépasser les attentes initiales lors de cette édition", a dit Mme Seghrouchni.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Cet événement marque une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume en tant que plateforme incontournable de l'innovation numérique en Afrique. Le salon réunit chaque année les principaux acteurs de la technologie autour des enjeux du numérique, de l'IA et de l'innovation en Afrique.