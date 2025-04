Congo-Brazzaville: Cémac - Baltasar Engonga Edjo'o annonce la reprise de la croissance en chiffre

Le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), Baltasar Engonga Edjo'o, a échangé, le 14 avril, avec le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, président dédié du programme de réforme économique et financier de la Cémac.

L'entretien entre Denis Sassou N'Guesso et Baltasar Engonga Edjo'o a porté sur la reprise de la croissance en chiffre en zone Cémac, ainsi que les défis à relever, conformément aux décisions et résolutions du dernier sommet des chefs d'Etat et du gouvernement de la Cémac tenu le 16 décembre 2024 à Yaoundé, au Cameroun.

« Le président de la Commission est appelé à rencontrer tous les chefs d'Etat de la Cémac pour échanger de la date hypothétique pour pouvoir organiser la prochaine conférence ordinaire des chefs d'Etat. Le programme des réformes économiques et financières de la Cémac décidé en 2006, et présidé par son excellence le président Denis Sassou N'Guesso, est objet de réflexion et de la prise des mesures à tout moment », a déclaré le président de la Commission de la Cémac à l'issue de l'audience.

En outre, il a rappelé que la Cémac vient d'organiser un sommet extraordinaire à Yaoundé, au Cameroun, et que les rapports présentés sur les résultats de ces réformes ne sont plus alarmants comme en 2016.

« Nous devons poursuivre les travaux, et les mesures sont prises pour redresser la situation économique de notre comité. Donc, les actions préconisées par les institutions et nous-mêmes sont prises. Mais c'est une action progressive », a précisé Baltasar Engonga Edjo'o

Certes, la situation macroéconomique de la Cémac est meilleure aujourd'hui qu'il y a cinq ans, mais la crise commerciale internationale recommande une grande prudence.

« Nonobstant la période de covid19 qui a duré de fin 2019 à 2021, nos économies sont revenues en croissance. Mais on peut constater aussi, de manière concrète, que par exemple la réforme qui portait sur les marchés financiers fonctionne. Puisque nous avons un marché financier qui existe maintenant, les pays peuvent se refinancer auprès de marché de titre de la Cémac. Nous avons une monnaie qui, aujourd'hui, est quasi stable, globalement les indicateurs macro-économiques sont bons, mais les perspectives sont encore meilleures.

C'est ça qui est intéressant. Effectivement, nous sommes dans un monde global, notre pays ne vit pas dans un sanctuaire, il est membre de la communauté internationale. Donc, les bouleversements qui peuvent y avoir à ce niveau, notamment au niveau du commerce mondial, vont impacter notre pays et notre sous-région », a expliqué le ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé.

D'ailleurs, raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui est le président de ladite réforme, a invité le président de la Cémac « à faire de son mieux pour que notre sous-région se réunisse le plus rapidement possible afin d'avoir des stratégies pour trouver des solutions et anticiper sur les crises à venir ».

Signalons que le prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cémac se tiendra à Bangui, en République centrafricaine, au cours duquel le président Denis Sassou N'Guesso prendra les destinés de la Cémac.