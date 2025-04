Congo-Brazzaville: Utilisation de la marque '72 heures du Mayombe' - MCPLC engage une procédure légale pour l'usage frauduleuse de son concept

L'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) a rendu public, le 15 avril, un communiqué de presse dans lequel elle conteste l'utilisation de sa marque « 72 heures du Mayombe » par José Cyr Ebina, précisant qu'elle a engagé une procédure légale pour faire respecter ses droits parce qu'elle n'est en aucun cas liée à l'événement organisé par lui.

MCPLC a dénoncé une atteinte grave à ses droits de propriété intellectuelle, en lien avec l'usage frauduleux de sa marque déposée « Les 72 du Mayombe ». Dans une démarche de professionnalisation et de protection juridique, l'association a, en effet, procédé au dépôt officiel de plusieurs marques auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, explique le communiqué de MCPLC, précisant notamment la Traversée du Mayombe, le Marathon du Mayombe, les 72 heures du Mayombe...

« Toutes ces marques bénéficient d'une protection juridique complète dans le cadre de la législation en vigueur, en vertu de leur enregistrement auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, garantissant à l'association l'exclusivité de leur usage et la possibilité de toute action en justice en cas de violation », explique le communiqué.

Le document précise, par ailleurs, que c'est dans ce contexte que l'association a appris l'organisation sans son accord ni sa participation d'un événement dénommé « Les 72 heures du Mayombe », prévu du 25 au 27 avril par José Cyr Ebina. « Une mise en demeure a été adressée à l'intéressé en date du 24 mars 2025 par Me Vianney Ossoubetoumba, afin de faire cesser cet usage illicite. Il est à constater que quinze jours après l'ouverture de cette procédure, M. José Cyr Ebina ne s'est nullement rapproché de l'huissier désigné, ni même rédigé une réponse écrite. Malgré cela, l'usage abusif persiste », poursuit le communiqué

L'association poursuit, en outre, que l'usage frauduleuse de sa marque « 72 heures du Mayombe » est de nature à provoquer une grave confusion auprès des participants, « trompés sur l'identité de l'organisateur », auprès des partenaires dont l'engagement pourrait être détourné et du public risquant de perdre confiance en des initiatives pourtant construites avec « sérieux et transparence ».

« Elle crée également un préjudice moral et financier important, et porte directement atteinte à l'image, à la crédibilité et aux intérêts de l'association », ajoute le texte.

MCPLC est reconnue pour ses actions de sensibilisation à grande échelle contre le diabète au Congo. Depuis sa création en 2019, elle s'est engagée à promouvoir la santé publique à travers les événements à fort impact tels que la Traversée du Mayombe, lancée en 2021 dont la cinquième édition est prévue du 7 au 13 juin.

En l' espace de cinq éditions, précise l'association, cet événement emblématique est passé de douze à près de mille participants, illustrant l'intérêt croissant du public et l'efficacité des actions menées. « L'association invite les institutions, médias, partenaires et citoyens à faire preuve de vigilance, et à se référer uniquement aux canaux officiels de communication de l'association », a précisé MCPLC