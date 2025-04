Ile Maurice: Forte augmentation des menaces en 2024

En 2024, 1 324 cas de harcèlement en ligne ont été enregistrés, ce qui en fait le cybercrime le plus signalé à Maurice. On compte également 720 cas de piratage informatique, 532 cas d'usurpation d'identité, 520 cas de contenu offensant et 491 signalements de cyber-harcèlement. L'augmentation notable des cas de sextorsion est également préoccupante : 178 cas ont été recensés en 2024, soit une augmentation de 33,8 % par rapport à 2023.

Ces chiffres ont été publiés, hier, dans le rapport annuel de la Computer Emergency Response Team of Mauritius (CERT-MU), attaché au ministère des Technologies de l'information et de la communication. Intitulé Cybersecurity Trends and Predictions 2025 ce rapport met en évidence une forte augmentation de cybermenaces à Maurice en 2024. Il indique également que les jeunes, en particulier les enfants d'âge scolaire, sont devenus plus vulnérables à ces menaces.

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux demeurent une cible importante pour les cyberattaques à Maurice. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp et Telegram sont fréquemment exploités pour diffuser des contenus préjudiciables ou intimider des individus. En réaction, la CERT-MU a lancé une campagne nationale pour la sécurité en ligne à l'occasion de la Journée pour un internet plus sûr, en février 2025, autour du message «Trop beau pour être vrai ? Protégez-vous et protégez les autres des arnaques en ligne». Des enseignants en technologies de l'information et de la communication de plus de 300 écoles ont suivi le programme de sensibilisation. La série de vidéos est actuellement accessible au public sur la chaîne YouTube de la CERT-MU.

Le genre

Le rapport met également en évidence la dynamique du genre des cybermenaces. En 2024, les femmes ont signalé 2 914 incidents, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente, tandis que les hommes en ont signalé 2 305. Les données montrent que les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être victimes de cybercrimes spécifiques, notamment le harcèlement en ligne, le chantage sexuel, l'usurpation d'identité et les arnaques sentimentales.

Escroquerie en ligne

La fraude et les escroqueries en ligne ont constitué une tendance significative en 2024, avec plus de 900 cas recensés. La CERT-MU alerte sur le fait que les cybercriminels utilisent de plus en plus fréquemment des méthodes avancées pour inciter les individus à effectuer des paiements non autorisés ou à partager des informations privées. Dans sa conclusion, le rapport note que « la cybersécurité n'est pas seulement un enjeu technologique ; c'est un enjeu sociétal. Nous sommes tous acteurs de la construction d'une île Maurice numérique plus sûre».

«National cyber drill» 2025 à partir de jeudi

Le CERT-MU organise l'exercice national de cybersécurité 2025 à partir du jeudi 17 avril. L'objectif principal de cet exercice est d'améliorer la préparation du pays aux cyberespaces en simulant des cyberévénements réels. Cet exercice vise à évaluer la capacité des organisations des secteurs public et privé à réagir et à gérer les menaces, renforçant ainsi la cyberdéfense du pays.