Soudan: MAE minimise la conférence de Londres et la condamnation timide vis-à-vis de bombardements du camps Zamzam

Port Soudan — Le sous-secrétaire du ministère soudanais des Affaires étrangères, M. Hussein Al-Amin a confirmé qu'ils n'attendaient pas grand-chose du résultat de la conférence de Londres d'aujourd'hui dans ses trois axes, qui comprennent le travail humanitaire, la protection des civils et l'avenir politique du pays. Il a également dénoncé l'absence de participation du Soudan, notamment du gouvernement, à cette conférence qui aborde des questions qui affectent sa sécurité et sa souveraineté.

Il a également critiqué le pays hôte, qui a tardé, lors des délibérations du Conseil de sécurité de l'ONU, à condamner la milice de soutien rapide et son sponsor, les Émirats arabes unis, ce qui a prolongé la guerre et exacerbé les souffrances des citoyens.

Al-Amin a dénoncé la participation des Émirats arabes unis, qui soutiennent la milice avec des armes, du matériel et des drones, tout en se faisant passer pour de l'aide humanitaire.

Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères a appelé la communauté internationale, y compris les pays et les organisations, à contraindre les Émirats arabes unis à cesser de soutenir la milice afin que le pays puisse jouir de la paix et de la stabilité.

C'était lors du briefing qu'il a donné aujourd'hui (mardi) aux chefs des missions diplomatiques et aux responsables des organisations des Nations Unies opérant dans le pays, au siège du ministère des Affaires étrangères à Port Soudan.

Il a également abordé la position du gouvernement sur les réunions à Nairobi de leadeurs de la milice FSR et de leurs incubateurs politiques dans le but de former un gouvernement parallèle, qui devrait cette fois se dérouler à partir de la ville Nyala, dans l'État du Sud-Darfour. Il a dénoncé la fourniture continue par Nairobi de quartiers généraux et de soutien à la milice séparatiste, ce qui constitue un précédent qui menace la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, et son impact peut s'étendre à un certain nombre de pays africains qui souffrent des tendances séparatistes de certains groupes d'opposition en leur sein, menaçant la sécurité et la stabilité des pays de la région et du continent.

D'autre part, la Commissaire à l'Aide Humanitaire, Mme Salwa Adam Benieya, a condamné la Conférence de Londres et son calendrier, qui s'est tenu à un moment où de nombreux changements se produisaient, notamment dans la situation humanitaire. Il est urgent de répondre aux besoins des rapatriés, qu'il s'agisse de réfugiés venant d'Égypte ou de personnes déplacées vers des États sûrs, dans leurs villages et leurs maisons d'où ils ont été déplacés et qui ont été victimes de pillages, de saccages et de destructions.

Ils rentrent volontairement et directement sans recourir au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce qui signifie qu'ils sont désireux de rentrer même s'ils savent que leurs maisons ont été détruites par les attaques des milices. Cela signifie qu'ils ont besoin de nourriture, de médicaments, d'eau potable et d'électricité, en plus des moyens de gagner leur vie.

La Commissaire a souligné que la Commission documente toute l'aide qu'elle reçoit de tous les pays et organisations, la plus importante et la plus efficace étant celle qui arrive directement au pays, plutôt que par l'intermédiaire de conférences de donateurs, qui ne collectent en réalité qu'un petit montant qui est épuisé par les dépenses administratives, et dont presque aucune ne parvient au citoyen sans défense.

La commissaire a confirmé que tous les couloirs dans les régions et les États sous contrôle de l'armée sont désormais sûrs et ne nécessitent pas de surveillance. Le problème réside dans les zones sous contrôle des milices, a-t-elle noté, citant plusieurs exemples dans lesquels les milices ont attaqué des convois humanitaires et les ont empêchés d'atteindre les citoyens dans le besoin.