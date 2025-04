Soudan: ONU - La communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur les atrocités commises par les milices contre les civils à Zamzam, Abu Shouk et El Fasher

La Coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Soudan Mme. Clémentine Salami a exprimé sa profonde inquiétude face aux attaques sanglantes lancées par la milice FSR contre les camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays de Zamzam et d'Abu Shouk, en plus de la ville d'El Fasher au Nord-Darfour, le 11 avril.

Clémentine a confirmé, sur la base de rapports de terrain, que FSR a mené des attaques terrestres et aériennes coordonnées à partir de plusieurs axes, entraînant de violents affrontements et de lourdes pertes civiles.

Elle a noté que les attaques ont entraîné la mort de plus de 100 personnes, dont plus de 20 enfants, ainsi que de neuf travailleurs humanitaires, dont certains ont été tués alors qu'ils fournissaient des services médicaux dans un centre de santé à l'intérieur de l'un des camps.

Le responsable de l'ONU a qualifié cet incident d'« escalade horrible et inacceptable » dans la série de violations contre les civils et les travailleurs humanitaires depuis le début de la guerre au Soudan il y a près de deux ans. Elle a appelé la milice des Forces de soutien rapide à cesser immédiatement ces attaques et à se conformer à la résolution 2736 du Conseil de sécurité, qui interdit de cibler les civils et les travailleurs humanitaires.

Salami a expliqué que les camps de Zamzam et d'Abu Shouk abritent plus de 700 000 personnes déplacées, dont beaucoup ont été déplacées à plusieurs reprises et se retrouvent à nouveau prises au milieu d'un cycle de violence sans abri sûr.

Elle a condamné dans les termes les plus forts les attaques perpétrées par la milice des Forces de soutien rapide, soulignant qu'elles constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et que « cibler les civils, les travailleurs humanitaires et les infrastructures humanitaires sont des actes odieux qui ne peuvent être tolérés ».

Elle a souligné la nécessité de permettre aux organisations humanitaires d'accéder immédiatement et en toute sécurité aux personnes touchées, appelant toutes les parties à la guerre, en particulier les Forces de soutien rapide, à respecter le droit international humanitaire, à assurer la protection des civils et à permettre un accès humanitaire sans entrave.

Clémentine a conclu en lançant un appel urgent à une cessation immédiate et complète des hostilités au Darfour et dans tout le Soudan, soulignant que la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur les atrocités commises contre les civils.\ OSM