Soudan: CAH - Le silence international sur les violations répétées de la milice terroriste encourage celle-ci et ses partisans à continuer

Port Soudan — La Commission d'Aide Humanitaire (CAH) a critiqué le silence international concernant les violations répétées commises par la milice terroriste des Forces de Soutien Rapide-FSR, considérant que les déclarations « timides » émises par certains organismes internationaux sans mesures dissuasives constituent un encouragement à la milice et à ses partisans à poursuivre leurs crimes.

CAH a affirmé qu'elle a attiré et continue d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les graves violations et abus commis par cette milice, soulignant que ce qui se passe représente une menace directe pour la vie de milliers de civils, en particulier ceux déplacés dans les camps de Zamzam, Abu Shawk et Abuja, en plus du siège en cours d'El Fasher.

CAH a publié lundi une déclaration ferme condamnant le crime odieux commis par la milice rebelle FSR contre des civils et du personnel médical à l'intérieur du camp de Zamzam pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, près d'El Fasher, la capitale de l'État du Nord-Darfour.

CAH a déclaré que la milice avait commis un crime complet contre l'humanité, y compris le meurtre et la liquidation d'un certain nombre de civils innocents, en plus d'assassiner une équipe médicale de terrain de l'Organization Americaine International Relief', qui fournissait des services médicaux et de santé à l'intérieur du camp malgré les conditions difficiles.

CAH a confirmé que neuf membres du personnel médical ont été tués de sang-froid dans ce qu'elle a décrit comme une scène « horrible », sous les yeux du monde et de ses institutions humanitaires.

CAH a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes civiles et au personnel de l'Organisation mondiale de secours, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et affirmant son engagement à poursuivre sa mission humanitaire malgré les graves défis.\OSM