Madagascar: Le FMI parvient à un accord au niveau technique lors de la deuxième revue de la Facilité Élargie de Crédit et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes du FMI qui transmettent les conclusions préliminaires d'une visite dans un pays.

Les opinions exprimées dans cette déclaration sont celles des services du FMI et ne représentent pas nécessairement celles du Conseil d'administration du FMI. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la Direction, sera présenté au Conseil d'administration du FMI pour discussion et décision.

Washington, DC: Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par Constant Lonkeng, s'est rendue à Antananarivo du 2 au 14 avril 2025 pour mener la deuxième revue du programme économique de Madagascar dans le cadre des accords de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et de la Facilité de Résilience et de Durabilité (FRD), approuvés par le Conseil d'Administration du FMI en juin 2024.

À l'issue de la mission, M. Lonkeng a effectué la déclaration suivante :

« Les services du FMI et les autorités Malagasy sont parvenus à un accord au niveau technique sur les politiques à mettre en oeuvre pour conclure les deuxièmes revues des programmes de la FEC et de la FRD de Madagascar prévues pour une durée de trois ans. Suite à la mise en oeuvre de certaines prérequis spécifiques et de l'approbation du Conseil d'Administration du FMI, Madagascar bénéficiera d'un décaissement de 36,66 millions de DTS (environ 51 millions de dollars américains) dans le cadre de la FEC et de 40,73 millions de DTS (environ 57 millions de dollars américains) dans le cadre de la FRD. »

« Les performances se sont progressivement améliorées au cours du premier semestre du programme - tous les objectifs quantitatifs de fin décembre 2024 ont été atteints, sauf un seul. Le déficit budgétaire a été moins élevé que prévu en raison de la limitation des dépenses, et la collecte des impôts a été conforme aux attentes, une performance qui s'est prolongée

jusqu'en 2025. Les autorités ont réitéré leur engagement en faveur de la mobilisation des recettes intérieures et de la priorisation des dépenses. Les autorités font progresser leur programme de réformes dans le cadre de la FEC et de la FRD, avec des avancées initiales dans la gestion des finances publiques, la gestion des risques de catastrophe et les mécanismes de stockage de carbone.

Dans un contexte d'incertitude mondiale croissante, il devient impératif de mettre en place des plans de contingence, lesquels permettront de préserver la crédibilité budgétaire, d'une part et de laisser le taux de change jouer son rôle d'amortisseur pour la viabilité extérieure, d'autre part. La Banque Centrale devrait surveiller de près les effets indirects des chocs récents et se tenir prête à relever ses taux directeurs pour maintenir l'inflation sur une trajectoire descendante.

« La mission a pris note de l'élaboration en cours du plan de redressement de la JIRAMA et des discussions y afférentes au sein du gouvernement. L'adoption et la mise en oeuvre sans délai du plan, une fois finalisé, permettront d'améliorer l'approvisionnement en électricité et en eau, de réduire les coûts de production et de limiter les prélèvements sur le budget de l'État. La poursuite de l'application du mécanisme d'ajustement automatique des prix de carburants permettra de libérer de l'espace budgétaire pour répondre aux importants besoins de développement de Madagascar. Dans ce contexte, l'équipe du FMI est encouragée par le déploiement de kits solaires en milieu rural. Cette mesure, ainsi que d'autres mesures compensatoires bien ciblées - par exemple, l'utilisation du registre social unique - permettront d'atténuer l'impact des hausses de prix du pétrole lampant sur les personnes vulnérables lors de la mise en oeuvre du mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants.

« La mission s'est félicitée de l'adoption récente d'une Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et a encouragé les autorités à agir rapidement dans sa mise en oeuvre pour renforcer la redevabilité. La transparence dans la gestion des finances publiques, y compris le processus de transfert des ressources nationales vers le Fonds Souverain Malagasy et leur utilisation, garantira l' efficacité et la redevabilité, ce qui est d'autant plus important en raison de la constante diminution de l'aide publique au développement, dont Madagascar est fortement tributaire. En outre, l'élaboration d'un plan d'action national pour la mise en oeuvre des principales recommandations du diagnostic de gouvernance du FMI - qui est en cours de finalisation - devrait renforcer la lutte de Madagascar contre la corruption et améliorer la gouvernance et l'État de droit, conformément à la politique générale de l'État.

« L'équipe a rencontré son Excellence le Président Andry Rajoelina, le Premier Ministre Christian Ntsay, la Ministre de l'Economie et des Finances Rindra Rabarinirinarison, le Ministre de l'Energie Olivier Jean-Baptiste, le Ministre des Mines Olivier Rakotomalala, le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable Max Fontaine, le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage François Hajarison, la Ministre de la Population et de la Solidarité Aurelie Razafinjato, la Ministre du Tourisme Viviane Dewa, le Gouverneur de la Banque Centrale Aivo Andrianarivelo, d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement, la Société Civile, les étudiants universitaires, la communauté des bailleurs, l'Association Professionnelle des Banques, la Chambre de Commerce d'Antananarivo, le Groupement des Entreprises de Madagascar et d'autres représentants du secteur privé.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités Malagasy et les différentes parties prenantes pour leur coopération et leurs discussions franches au cours de la mission. »