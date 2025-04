Sénégal: SISDAK 2025 - Amine Laghidi plaide pour une diplomatie sanitaire plus intégrée en Afrique

Le Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar (SISDAK) a accueilli ce mardi 15 avril un panel très attendu sur les enjeux de la diplomatie sanitaire, marqué par l'intervention de l'expert marocain Amine Laghidi. Devant un public composé de professionnels de santé, de diplomates, d'acteurs institutionnels et d'organisations internationales, le professeur a lancé un appel fort pour une intégration plus poussée des politiques de santé en Afrique, pour la souveraineté sanitaire du continent.

Dans une intervention à la fois stratégique et engagée, Amine Laghidi a souligné que la santé est devenue une dimension incontournable de la diplomatie moderne. « La diplomatie sanitaire ne doit pas être un luxe ou un concept abstrait. C'est un outil de souveraineté, de stabilité, et de développement », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité pour les États africains de coopérer davantage dans la gestion des crises sanitaires, la mutualisation des ressources et la coordination des politiques publiques.

Le panel a également mis en lumière le rôle croissant que jouent les blocs régionaux et les institutions panafricaines dans la mise en place d'initiatives communes. À ce titre, le professeur Laghidi a salué les efforts du Sénégal, pays hôte qui est un hub régional dans le domaine de la santé avec une vision et une stratégie bien précise.

Dans un besoin d'élargir sa pensée sur la question du financement qui est un frein, le professeur a signalé « on a des financements comme de l'OMS qui sont là, le problème n'a jamais été un problème de fonds mais de canalisation de fonds. On doit sortir de nos pays cette approche de couche où on pense toujours en matière de dette, pensons en matière de poule ».

A l'en croire, la difficulté des Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui est celle d'un financement n'est pas toujours la cause véritable des échecs, mais plutôt la canalisation de ces fonds, perçu et ceux envisageables.

Il faut surtout dire que ce plaidoyer intervient dans un contexte où les leçons de la pandémie de covid-19 restent vives, et surtout où les États sont confrontés à des défis de financement, d'accès aux médicaments essentiels, et de dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs.

Nonobstant cet aspect de financement, le professeur Laghidi a notamment évoqué l'exemple du partenariat entre le Maroc et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne dans la formation des professionnels de santé, le partage d'expertise et la production locale de médicaments avec pour exemple le Sénégal qui se veut être un monument historique dans le domaine de l'éducation sanitaire.

Le SISDAK 2025, placé sous le signe de l'innovation et de la souveraineté sanitaire, poursuit ses travaux jusqu'au 19 avril, avec une série de conférences, d'expositions et ateliers réunissant les principaux acteurs du secteur à l'échelle continentale et internationale.

Par ailleurs, cette année, l'événement prend une dimension internationale renforcée, le SISDAK s'associe à la 5ᵉ Exposition Santé de l'OCI (OIC Health Expo), organisée par le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), organe de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) chargé de promouvoir les échanges commerciaux entre ses 57 États membres. Cette collaboration renforce le positionnement du SISDAK comme pavillon incontournable de la santé sur le continent africain et au sein du monde islamique.