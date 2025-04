Afrique de l'Ouest: Umoa-Titres - La nouvelle identité visuelle et stratégique dévoilée

Umoa-Titres, l'un des acteurs clés du développement du marché financier régional, dévoile une nouvelle identité visuelle et stratégique. Selon un communiqué de presse, cette transformation marque une étape décisive dans son engagement à favoriser un marché des titres publics plus accessible, transparent, innovant et dynamique.

Au premier regard, explique-t-on, vous lirez «UT » et découvrirez une structure carrée, des lignes épurées et des nuances de bleu qui s'harmonisent parfaitement.

Le marché financier de l'Uemoa est en constante évolution, nécessitant des approches modernes et des outils digitaux adaptés aux besoins des investisseurs et des États émetteurs.

« Nous avons voulu moderniser notre identité afin de mieux refléter notre engagement envers l'innovation, la transparence et l'accessibilité du marché financier régional. Ce changement est bien plus qu'un simple lifting graphique : il traduit notre vision et notre ambition pour les années à venir », a déclaré Oulimata Ndiaye Diassé, Directeur de Umoa-Titres.

Cette refonte, informe la même source, s'inscrit dans la feuille de route de 2025 d'Umoa-Titres, avec trois objectifs stratégiques. Il s'agit de renforcer la notoriété : Offrir une communication plus engageante et accroître la visibilité de l'institution auprès de ses parties prenantes ; développer le Marché des Titres publics ; créer plus d'engagement : Déployer des plateformes interactives et des contenus éducatifs pour renforcer l'interaction avec les acteurs du marché.

Le nouveau logo d'Umoa-Titres, conçu autour d'un assemblage modulaire, traduit stabilité et clarté, inscrivant ainsi l'institution dans une logique d'évolution où chaque élément visuel raconte une histoire : celle d'un marché structuré, d'une dynamique en mouvement et d'une volonté affirmée d'accompagner la transformation du paysage financier régional.

«Les couleurs, dominées par trois nuances de bleu, incarnent la fiabilité, la solidité et l'innovation. La structure du logotype met en avant la transparence et la rigueur, des valeurs essentielles pour garantir un environnement d'investissement de confiance », lit-on dans le document. Cette refonte repose sur quatre piliers essentiels : une identité modernisée : Un nouveau logo et une charte graphique repensée pour refléter un marché en pleine évolution. Il y a également, « Bâtissons ensemble le Marché des Titres publics » : Une nouvelle signature qui traduit la volonté d'Umoa Titres de construire un écosystème financier plus performant, plus innovant et plus inclusif, tout en s'adaptant aux évolutions du marché.

Un positionnement plus affirmé : Un message plus clair et des services optimisés pour mieux accompagner les investisseurs et les États membres dans leurs stratégies de financement et une digitalisation accrue : Des plateformes interactives et un accès simplifié aux informations et opportunités d'investissement.

Umoa-Titres soutient qu'il conserve son rôle central dans la structuration et le développement du Marché des Titres publics de l'Uemoa. Son

engagement en faveur d'un financement efficient des États et du renforcement de l'attractivité du marché demeure sa priorité. Le déploiement de cette nouvelle identité se fera progressivement au cours de l'année 2025, avec plusieurs initiatives majeures.