Tunisie: Textile - Le pays se tisse une place dans les chaînes de valeur européennes

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a inauguré ce mardi15 avril 2025 à Monastir les travaux du Sommet tuniso-européen du textile, en présence de nombreuses personnalités diplomatiques et économiques, dont le gouverneur de la région, Issa Moussa, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, l'ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas, et l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Josephine Frantzen.

Organisée au sein du Pôle de développement Monastir-El Fejja, cette rencontre d'envergure a réuni les principaux acteurs de l'écosystème textile tunisien et européen, parmi lesquels Haitham Bouajila, président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement, et Mario Jorge Machado, président de l'Union européenne des associations et fédérations nationales du textile (EURATEX), aux côtés de cadres ministériels, responsables régionaux, industriels, experts et chefs d'entreprise.

Dans son allocution d'ouverture, la ministre a souligné l'importance stratégique de ce sommet, qui vise à renforcer les liens de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne pour une industrie textile durable, innovante et écologiquement responsable.

Elle a mis en avant l'objectif de positionner la Tunisie comme un acteur clé dans les chaînes de valeur européennes, à travers l'adoption de pratiques industrielles durables et l'accélération de la transformation numérique du secteur.

En effet, le secteur textile tunisien affiche des indicateurs solides. Il représente 29 % de l'emploi industriel, avec plus de 150 000 postes, regroupe 1 400 entreprises industrielles, soit 31 % du tissu industriel national, et contribue à 16 % des exportations industrielles, atteignant une valeur estimée à 9 milliards de dinars à fin 2024.

Par ailleurs, la Tunisie est le 9e fournisseur de vêtements du marché européen, avec un taux de couverture des importations de 127 %.

En marge de la manifestation, une convention de partenariat a été signée entre la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement et EURATEX, visant à : faciliter l'accès des produits tunisiens au marché européen, stimuler l'investissement dans les segments à forte valeur ajoutée, favoriser la formation continue et l'innovation technologique, et accélérer l'intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur européennes.

Focus sur l'innovation circulaire et le programme GTEX/MENATEX

La ministre a également visité l'exposition de textiles circulaires, réalisée par 18 entreprises tunisiennes, une initiative destinée à encourager l'adoption de pratiques durables dans la production textile. Cette collection sera exposée dans plusieurs salons commerciaux européens.

Elle a par ailleurs pris connaissance des avancées du programme GTEX/MENATEX, mis en oeuvre par le Centre du commerce international (ITC), avec le soutien de la Suisse (SECO) et de la Suède (Sida). Ce programme vise à renforcer la compétitivité du textile tunisien à l'export, en misant sur l'innovation et le numérique.