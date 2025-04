Madagascar: 26 Juin à Mahajanga - Technique de défilé et tenue de parade uniformisées

Effectif faible des écoliers participants, tenue et comportement des encadreurs déplorables. C'est le constat fait après le défilé des élèves durant la dernière célébration du 26 juin.

Des enseignantes portaient même des paniers durant le défilé. De plus, le rythme et la cadence des pas étaient lamentables... Bref, le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, avait qualifié la prestation de médiocre. Il avait même déclaré que, désormais, une formation sera dispensée aux participants.

Une amélioration sera ainsi apportée cette année sur les techniques du défilé, sur la tenue de parade des participants et sur le comportement des encadreurs. C'est dans cette optique qu'une réunion a été convoquée par le gouverneur avec des responsables et le staff de la région Boeny, le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo, et la direction régionale de l'Éducation nationale, dont le chef de la circonscription scolaire (Cisco) de Mahajanga I, Jocelyn Elson, jeudi. La rencontre s'est tenue à la résidence de la région Boeny au bord de la mer à Mahajanga Be.

« L'amour-propre de la région était terni, il n'y avait aucune conviction de la part des participants. Nous n'avons pas réussi à transmettre le grand message et l'histoire de la lutte des anciens parents de l'Indépendance. Nous allons présenter une nouvelle apparence voire unique au défilé cette année. Les soixante-deux écoles inscrites se présenteront comme une équipe sportive », explique Mokhtar Andriantomanga.

Soixante-deux établissements scolaires se sont déjà inscrits au prochain défilé du 26 juin.

La formation des formateurs et des enseignants de chaque établissement sur la maîtrise de la technique du défilé aura lieu le 29 avril, au camp militaire d'Androva. « Un contrôle et une évaluation de la formation suivront cette formation. Nous allons effectuer un suivi approfondi pour perfectionner le défilé », prévient le commandant en second du Bataillon d'infanterie de Mahajanga, le colonel Futurman Rakotonirina.

Le chef de la Cisco a déclaré que les participants porteront le même uniforme ou tenue. Un appui financier et technique est déjà prêt dans ce sens. La région Boeny octroiera des prix aux meilleurs établissements, écoles primaires publiques, collèges d'enseignement général et lycées, cette année. Ils consisteront à renforcer la formation et l'éducation numérique.