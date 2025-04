Maroc: Jerada - Installation du président du Tribunal de première instance et du procureur du Roi

Jerada — La cérémonie d'installation du président du Tribunal de première instance de Jerada, Amro Kariouh, et du procureur du Roi près ce Tribunal, Karima Idrissi, a eu lieu, lundi, en présence de plusieurs responsables au niveau de la province.

Par la même occasion, les juges et les substituts du procureur du Roi près le Tribunal de première instance ont été installés dans leurs fonctions.

Dans une allocution de circonstance, M. Kariouh a exprimé sa fierté pour la confiance royale placée en lui suite à sa nomination à ce poste, soulignant que le renforcement de la représentation judiciaire à Jerada en hissant le centre du juge résident en un Tribunal de première instance a pour objectif de mieux servir les habitants de la province et de faciliter leur accès à la justice, conformément au principe de "la justice au service du citoyen".

Il a affirmé, dans ce sens, sa détermination à travailler en collaboration et en coordination continues avec le parquet général et les autres composantes de la justice pour réaliser les objectifs pour lesquels cette structure judiciaire a été créée, et ce conformément à la stratégie du Conseil supérieur de la magistrature visant à atteindre l'efficacité judiciaire.

Pour sa part, Mme Idrissi a exprimé sa fierté pour la confiance royale placée en sa personne, assurant qu'elle est consciente de la grande responsabilité qui lui incombe au service de la justice, et pour la préservation de l'ordre public et la réalisation de l'efficacité judiciaire.

Elle a fait part de son engagement à construire des partenariats solides avec les différents acteurs locaux, dont les autorités administratives et sécuritaires et les institutions publiques, pour élaborer une stratégie d'action locale qui répond aux besoins de la province et assure toutes les conditions d'un procès équitable.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Jerada, Chakib Belkaid, du premier président de la Cour d'appel d'Oujda, Khalid Benkirane, et du procureur général du Roi près cette Cour, Mustapha Yartawi, ainsi que de plusieurs responsables judiciaires, civils et militaires.