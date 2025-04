Maroc: Province de Béni Mellal - Inauguration du centre de santé rural de Sidi Jaber

Béni Mellal — L'offre de santé au niveau de la province de Beni de Béni Mellal vient d'être renforcée par la mise en service, lundi, du centre de santé rural de niveau I, situé dans la commune de Sidi Jaber.

L'inauguration de ce centre de santé, réhabilité par la Direction régionale de la santé et de la Protection sociale de Béni Mellal-Khénifra et équipé par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) avec un budget de près de 3 millions de dirhams, s'inscrit dans le cadre des efforts de la Direction régionale visant la réhabilitation de 148 centres de santé au niveau régional, et ce conformément aux objectifs du Programme national pour la réhabilitation de 1.400 centres de santé et l'amélioration de la qualité des services de santé fournis aux citoyens.

Cette structure de santé dont la cérémonie d'inauguration a été supervisée par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de Béni Mellal, Mohamed Benribag, vise à rapprocher les soins de santé d'une population ciblée de plus de 21.400 habitants.

Ce centre de nouvelle génération devrait offrir des prestations médicales et des soins de niveau I, comprenant notamment les consultations médicales générales, les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, la santé maternelle et infantile, la santé scolaire et les services de sensibilisation et d'éducation à la santé et au bien-être.

Ledit centre est doté d'un important staff médical et paramédical, de quatre ambulances, en plus d'équipements médicaux et biomédicaux modernes et de qualité.

A cette occasion, le Wali de la région, accompagné du directeur régional de la Santé et de la Protection sociale, ont procédé au lancement d'une caravane médicale multidisciplinaire au profit des habitants de la région, notamment les femmes enceintes et les enfants.