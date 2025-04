Maroc: Investissement - 59 projets approuvés dans les provinces à dominante rurale pour plus de 46 MMDH (M. Zidane)

Rabat — La Commission nationale des investissements (CNI) a approuvé 59 projets d'investissement au niveau des provinces à dominante rurale, pour un montant global de plus de 46 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, lundi à Rabat, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, M. Zidane a précisé que ces projets qui devraient générer 40.000 emplois, concernent les provinces de Béni Mellal, Benslimane, Berrechid, Boujdour, Driouch, Al Haouz, Errachidia, Essaouira, Fquih Ben Salah, Guelmim, Guercif, Ifrane, Jerada, Khémisset, Khouribga, Larache, Midelt, Ouezzane, Oued Edahab, Rehamna, Safi, Settat, Sidi Ifni, Tan-Tan, Tarfaya, Taroudant et Tétouan.

Et de souligner que la poursuite de la mise en oeuvre de la nouvelle charte de l'investissement offrira des dispositifs d'appui intégrés, en complément des incitations déployées par les régions, et stimuleront l'investissement dans les provinces et préfectures moins attractives, grâce à une subvention territoriale pouvant atteindre 30%, couvrant ainsi près de 80% du Royaume.

Dans ce sillage, la réduction des disparités régionales et la concrétisation de la justice territoriale et du développement constituent un "impératif national, nécessitant de valoriser les potentialités humaines, économiques, sociales et culturelles de l'ensemble des régions du Royaume", a-t-il relevé.

Il a, ainsi, mis l'accent sur l'importance d'un effort collectif et d'une convergence effective entre les politiques gouvernementales, les actions des conseils élus et les initiatives des parties prenantes.