Maroc: Dakhla - Focus sur le programme de formation dédié à l'autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap

Dakhla — Le programme de formation dédié à l'autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap dans la région Dakhla-Oued Eddahab, a été au centre d'une rencontre tenue, lundi à Dakhla, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes.

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil régional, Yanja El Khattat, s'est félicité de la réussite de la première phase de ce programme au niveau de la région, grâce à l'implication des différents intervenants.

M. Yanja a également mis l'accent sur l'importance de la promotion de l'élément humain, en particulier les catégories vulnérables, soulignant que ce programme a permis à la gente féminine de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement, leur permettant de créer leurs propres projets et de garantir leur autonomisation financière.

Pour sa part, le représentant du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Imad El Hajjaji, a indiqué que le programme de formation destiné à l'autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap cible 36.000 femmes au niveau national, soit 3.000 femmes par région.

M. El Hajjaji a aussi noté que l'expérience de la région de Dakhla-Oued Eddahab en matière de formation et d'accompagnement des femmes est "exemplaire et peut être institutionnalisée, d'autant plus qu'elle présente un exemple à suivre pour les autres régions".

De son côté, la responsable des activités génératrices de revenus à l'Agence de Développement Social (ADS), Hafida Oubel, a fait savoir que la formation de plus de 3.200 femmes dans la région a permis de réaliser un diagnostic bien défini de leurs besoins et de la nature de leurs projets.

La prochaine phase, a-t-elle poursuivi, portera sur l'accompagnement des femmes pour l'élaboration de leurs projets et l'accélération de la mise en oeuvre dudit programme dans l'axe relatif au financement des projets.

Pour sa part, le coordinateur régional de l'ADS à Dakhla-Oued Eddahab, Sidi Ahmed Hormatallah, a noté que cette rencontre vient couronner un parcours de formation qui s'étale sur plusieurs mois au profit des femmes de la région.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la diversité des secteurs productifs proposés par les femmes bénéficiaires lors de la phase de formation, en l'occurrence le commerce, l'artisanat et les services.

A noter que le programme d'autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap dans la région de Dakhla-Oued Eddahab s'inscrit dans le cadre du programme de développement régional et dans le sillage de la mise en oeuvre du programme "Jisr" pour l'autonomisation et le leadership, lancé en 2002 par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille.