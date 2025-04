Madagascar: Andy Alex Fabrice Ranaivoson - « Je dédie mes cinq essais à tous les Malgaches »

Andy Alex Fabrice Ranaivoson est le deuxième meilleur marqueur malgache avec un total de cinq essais durant la World HSBC Sevens Challenger, à laquelle les Makis ont pris part en Pologne.

Fêtant ses 25 ans ce mercredi, Andy Alex Fabrice Ranaivoson est un joueur de rugby calme à première vue, mais un finisseur hors pair sur le terrain. Marié et père de trois enfants, il a débuté dans le rugby dès son plus jeune âge, plus précisément à partir de ses 11 ans.

« L'amour du rugby est une tradition dans la famille. J'aime le rugby grâce à mon tonton, joueur ayant occupé le poste de trois-quarts aile de TAM d'Anosibe. Désirant faire perdurer la tradition rugbystique dans la famille, je me suis lancé aussi dans l'aventure et j'y baigne pour le moment », confie-t-il.

La World HSBC Sevens Challenger de Cracovie a été une belle occasion pour de montrer son talent de finisseur. Rapide et vif, il est capable d'accélérer son rythme en moins de 12 secondes pour finir la distance de 100 mètres.

« Le premier essai en ouverture du score malgache contre le Japon m'a marqué durant notre séjour en Pologne. Après ce premier essai, l'envie de marquer plus m'est venue à l'esprit et je me suis dit que j'en suis capable. Marquer cinq essais dans un grand tournoi mondial n'est pas donné à tout le monde. Je dédie ces essais à tout le peuple malgache », s'exclame Andy Alex Fabrice Ranaivoson, exalté.

Ayant déjà participé au tournoi de repêchage des Makis de rugby à XV au Maroc en 2024, son objectif en rugby s'agrandit : « Mon rêve ultime est de pouvoir participer à une Coupe du Monde de rugby à VII. Pour atteindre cet objectif, il faut que je travaille très dur pour avoir les techniques et conditions physiques nécessaires. Ce sera dur, mais c'est faisable pour les Makis de rugby à VII. »