Cote d'Ivoire: Agboville - 300 jeunes formés à la culture du civisme

Un atelier de formation citoyenne réunissant plus de 300 jeunes leaders venus de l'ensemble du territoire national a eu lieu le samedi 12 avril 2025, à Agboville.

Organisé par l'Alliance des jeunes des districts et régions de Côte d'Ivoire (Ajdrci), en partenariat avec la Direction du civisme et de l'engagement citoyen du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cet événement avait pour thème : « La responsabilité citoyenne de la jeunesse ivoirienne : la culture du civisme ».

La rencontre a été présidée par Éholy Constant-Philippe, sous-préfet de Rubino, représentant le préfet de région et en présence de plusieurs personnalités dont Goly Sangoh Guillaume, directeur régional de la promotion de la jeunesse ; Koné Wouamimba, commissaire principale de Police d'Agboville et Andon Didier, président de l'Ajdrci.

L'objectif de cette initiative était de sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur son rôle crucial dans la construction d'une société paisible, équitable et prospère.

Le sous-préfet a salué cette initiative citoyenne et réitéré le soutien indéfectible de l'administration préfectorale à toute action favorisant la paix et la cohésion sociale. « La jeunesse doit comprendre que gagner ne suffit pas. Il faut savoir choisir ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est le civisme », a affirmé Andon Didier.

Un message soutenu par le directeur régional qui a exhorté les participants à devenir des ambassadeurs du civisme au sein de leurs communautés respectives.

Cette session de formation interactive et participative, s'inscrit dans le cadre du lancement de la semaine d'activités marquant la tournée du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, dans la région de l'Agnéby-Tiassa.

À cet effet, les jeunes sont invités à prendre une part active aux échanges prévus avec leur ministre, du 14 au 17 avril 2025.

Des certificats de formation ont été remis aux participants.