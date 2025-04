Madagascar: RECYCLAGE - L'écologie entre les mains des citoyens

À Antsiranana, une initiative locale a choisi le mois d'avril pour célébrer la Journée mondiale du recyclage, officiellement fixée au 18 mars, à travers un événement placé sous le signe de l'écologie participative. Organisée dans les locaux de la boutique « Y'maïtso », Place Kabary, cette rencontre a permis de mettre à l'honneur les lauréats du concours de recyclage porté par l'association « Ny Alako-MGA », et de lancer officiellement « Taratasy d'Y'maïtso », un projet innovant de recyclage du papier.

Cet événement écoresponsable a rassemblé des citoyens engagés autour d'un objectif commun : réduire les déchets et promouvoir la culture du recyclage. Il a démontré que chacun, à son niveau, peut contribuer à la protection de l'environnement, même par de petits gestes. L'un des objectifs majeurs du concours était de sensibiliser les plus jeunes à l'importance du recyclage dès le plus jeune âge, de rappeler l'urgence d'adopter des comportements durables et de valoriser les actions déjà en cours.

Pendant plusieurs jours, les participants ont collecté divers types de déchets : bouteilles en plastique, papiers, cartons, canettes, et ont appris à les transformer en objets utiles ou décoratifs.

Au total, dix-sept projets ont été reçus : quatre dans la catégorie adulte, les autres dans la catégorie collège. Parmi eux, trois lauréats se sont distingués ainsi qu'un « coup de coeur du jury ».

Seconde vie

Dans la catégorie adulte, le projet « Rendriki » (recyclage des déchets de plage en objets d'art, mobilier, décoration) s'est illustré. Du côté des plus jeunes, les projets lauréats incluaient la purification d'eau souillée, la fabrication d'éventails en papier et des objets décoratifs issus de matériaux recyclés. Le projet « Taratasy d'Y'maïtso » est né du constat que de grandes quantités de papier étaient jetées ou brûlées en entreprise. L'initiative propose de leur donner une seconde vie en les transformant en sacs d'emballage, petits paniers ou blocs-notes.

Au-delà de l'aspect compétitif, cet événement a mis en lumière l'urgence de réduire notre production de déchets et d'adopter au quotidien des gestes écoresponsables. Une belle leçon d'écologie, porteuse d'espoir pour des initiatives similaires à venir. Les participants les plus créatifs et engagés ont été récompensés. Mais plus encore, ils ont contribué ensemble à franchir un pas vers un avenir plus vert.

« Ces projets ont démontré une véritable volonté de recycler, notamment chez les enfants. Notre ambition reste de promouvoir le concept des 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler », souligne Hery Zo Raodoson, président de l'association « Ny Alako-MGA ».

Ce concours a permis aux jeunes de comprendre que chaque geste compte, et que le recyclage peut aussi rimer avec créativité. Face aux enjeux environnementaux croissants, notamment en zone urbaine comme Antsiranana, ce type d'initiative représente une réponse concrète et accessible pour lutter contre la pollution et encourager une gestion durable des déchets.