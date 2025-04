Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient avec le président du PARLACEN

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec le président du parlement centraméricain (PARLACEN), Carlos Hernández, actuellement en visite officielle au Maroc à la tête d'une importante délégation.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux institutions législatives, indique la Chambre dans un communiqué, relevant que la délégation parlementaire centraméricaine entreprendra une visite dans les provinces du sud pour s'enquérir des chantiers d'envergure en cours de réalisation dans cette partie du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Lors de cette entrevue, ajoute la même source, M. Hernández a salué le développement tous azimuts que connaissent les provinces du sud du Royaume conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi.

Il a également exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour le soutien apporté par le parlement marocain au processus d'intégration en Amérique centrale, à travers le renforcement des relations de partenariat et de coopération avec le parlement centraméricain, ce qui constitue une véritable illustration de la coopération Sud-Sud.

Pour sa part, M. El Alami a relevé que la Chambre des représentants est fière de célébrer le dixième anniversaire de l'adhésion du parlement marocain au PARLACEN en tant que membre observateur, saluant la coopération fructueuse entre les deux institutions.

Il a plaidé, par la même occasion, en faveur d'un partenariat renouvelé entre les deux parlements pour la prochaine décennie sur la base des valeurs et principes partagés, notamment le respect de l'intégrité territoriale des Etats, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, et l'attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme.

La rencontre a également été l'occasion d'explorer les voies de coopération et d'échange d'expériences et d'expertises sur des questions d'intérêt commun, telles que la migration, les défis climatiques, la sécurité alimentaire, le développement durable, et la promotion de la situation des femme.

Le parlement marocain, avec ses deux Chambres, a rejoint le PARLACEN en tant que membre observateur le 16 juin 2015. Le PARLACEN est une communauté d'intégration régionale en Amérique centrale qui regroupe six pays, à savoir le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine.