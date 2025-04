Maroc: GITEX - L'Allemagne considère le pays comme 'une porte d'entrée essentielle' vers les marchés africains (ministre)

Marrakech — L'Allemagne considère le Maroc comme "une porte d'entrée essentielle" vers les marchés africains et un partenaire clé pour avancer les objectifs communs du développement durable et de la connectivité régionale, a affirmé, mardi à Marrakech, le Secrétaire d'État allemand au ministère fédéral du numérique et des transports, Stefan Schnorr.

Dans une interview accordée à la MAP en marge de la troisième édition de GITEX Africa 2025, le responsable allemand a salué les objectifs ambitieux du Royaume dans les domaines des énergies renouvelables et de l'innovation technologique, soulignant que le Maroc s'érige ainsi en destination attrayante pour les investisseurs allemands en quête de marchés stables et d'opportunités de relocalisation.

Qualifié la stratégie numérique du Maroc d'"ambitieuse" et "tournée vers l'avenir", M. Schnorr a souligné que la stratégie "Maroc Digital 2030" est porteuse d'une vision claire pour la croissance économique, la compétitivité numérique et la création d'emplois dans le secteur technologique, soutenue par des objectifs concrets et des investissements dans les infrastructures haut débit, les services numériques et les écosystèmes d'innovation.

"Nous suivons ces développements avec un grand intérêt et les considérons comme une base solide pour le rôle du Maroc en tant que leader numérique dans la région", a souligné le ministre allemand, ajoutant : "Ce qui est particulièrement remarquable, est l'approche globale du gouvernement, qui combine réforme réglementaire, développement des compétences et infrastructure technologique de manière coordonnée".

"C'est précisément ce type de réflexion stratégique à long terme qui est nécessaire pour positionner avec succès un pays dans l'économie numérique mondiale, et nous pensons que l'expérience du Maroc peut aussi offrir des enseignements précieux aux partenaires internationaux", a-t-il ajouté.

Evoquant la coopération bilatérale, le responsable allemand a souligné que son pays entretient une coopération étroite et constructive avec le Maroc en matière de transformation numérique, notamment dans une optique de renforcement de l'inclusion économique.

"Le soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises est une priorité partagée, car elles constituent l'épine dorsale de nos deux économies", a-t-il précisé.

Pour M. Schnorr, la transformation numérique et l'inclusion économique vont de pair, et le fait de permettre aux entreprises de toutes tailles de participer aux avancées numériques et d'en bénéficier reste essentiel pour assurer une croissance durable et inclusive.

"Notre partenariat reflète cette vision et se concentre sur la création des conditions favorables à des écosystèmes numériques inclusifs et tournés vers l'avenir", a-t-il affirmé, exprimant le souhait de son pays de renforcer la collaboration entre les deux économies en matière d'innovation et de développement durable.

Pour ce qui est du GITEX Africa Morocco, le responsable allemand a estimé qu'il constitue une "excellente plateforme d'échange et de collaboration", et reflète le dynamisme actuellement observé sur le continent dans le domaine numérique, non seulement en termes d'innovation, mais aussi de volonté politique et d'alignement stratégique.

"Nous valorisons des événements comme Gitex, car ils rassemblent les secteurs public et privé, les acteurs internationaux et locaux, autour d'un objectif commun : façonner la transformation numérique de manière inclusive, efficace et durable", a-t-il souligné.

L'accent fort mis sur les PME et les services publics numériques lors de cette édition est "particulièrement bienvenu", a-t-il dit, expliquant qu'il s'agit de domaines ayant un potentiel d'impact considérable.

Il a également souligné que de tels forums permettent un apprentissage mutuel, insistant sur le fait que de nombreux défis de la numérisation, de l'intégration de l'IA à la construction de plateformes modernes de services publics, sont étonnamment similaires d'un pays à l'autre.

L'Allemagne est donc déterminée à poursuivre ce type de dialogue et à travailler avec des partenaires comme le Maroc pour co-développer des solutions au service des citoyens et des entreprises, a affirmé M. Schnorr, exprimant l'engagement de son pays à approfondir sa coopération avec l'Afrique sur les questions de politique numérique.

La 3e édition de GITEX Africa Morocco, tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays.

Elle se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.