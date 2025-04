Maroc: GITEX Africa - Le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la CDG s'allient pour accélérer la transformation numérique du système de santé

Marrakech — Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont signé, mardi à Marrakech, une convention de partenariat stratégique visant à soutenir la transformation numérique du système national de santé.

Cette convention a été signée, en marge de la troisième édition du salon GITEX Africa (14-16 avril), par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Amine Tehraoui, et le Directeur général de la CDG, Khalid Safir.

L'objectif de ce partenariat est de renforcer la collaboration institutionnelle dans les domaines de la santé et de la protection sociale, en appuyant des projets structurants, en accélérant la transformation numérique, et en améliorant la gouvernance des services de santé.

Parmi les principales initiatives prévues, figure la création d'un laboratoire numérique "Digital Lab" au sein du ministère, avec le soutien de la CDG. Cette structure constituera une plateforme stratégique dédiée à l'innovation technologique dans le secteur de la santé. Elle aura pour mission de concevoir des solutions numériques avancées et d'optimiser la performance du système de santé national.

Le Digital Lab contribuera également à la mise en place d'un écosystème national de l'innovation en e-santé, visant à renforcer la compétitivité et la résilience du secteur face aux défis futurs.

À travers cet accord, les deux institutions réaffirment leur engagement commun en faveur de l'accompagnement des politiques publiques à fort impact social et économique.

Elles entendent ainsi contribuer activement à la modernisation et à la transformation durable du système de santé national, en cohérence avec les priorités stratégiques du Royaume sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

S'exprimant devant la presse, M. Tehraoui a souligné l'importance de cette alliance, qualifiant le partenariat d'"extrêmement utile et porteur d'une vraie valeur synergique".

Il a ajouté que cette convention permet de sortir du cadre classique pour adopter des méthodes plus agiles, empruntées au monde du digital, afin d'accompagner au mieux les transformations en cours.

Pour sa part, le Directeur général de la CDG, Khalid Safir, a souligné que cette convention vise à proposer "des solutions innovantes au besoins du système de santé national".

Il a également mis en avant l'importance de ce partenariat dans l'instauration d'une gestion efficace des données numériques liées à la santé, tout en garantissant un haut niveau de protection des données personnelles.

La 3e édition de GITEX Africa Morocco, tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays.

Elle se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.