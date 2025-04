Maroc: Aéroport Casablanca Mohammed V - Inauguration d'une nouvelle esplanade des départs T1 et T2

Casablanca — Une nouvelle esplanade entièrement repensée a été inaugurée, mardi, à l'Aéroport Casablanca Mohammed V pour fluidifier les départs et renforcer la qualité de service.

Cette nouvelle esplanade, qui constitue un levier essentiel d'amélioration de l'expérience aéroportuaire initié par la stratégie "Aéroports 2030" de l'Office national des aéroports (ONDA), permettra aux voyageurs de se faire déposer directement au 1er étage, d'accéder à l'une des six portes dédiées selon leur compagnie aérienne et de rejoindre leur comptoir d'enregistrement en moins de 2 minutes.

Cet espace extérieur modernisé s'inscrit dans une dynamique globale de transformation engagée par l'aéroport ces dernières semaines pour fluidifier les départs et améliorer la qualité de service. Les travaux de rénovation ont permis de revoir la chaussée, de mettre en place un nouveau marquage des voies de circulation et des zones de dépose, ainsi qu'une signalétique modernisée facilitant l'orientation.

Des totems informatifs ont été installés, associant chaque compagnie aérienne à sa porte d'accès et menant directement aux comptoirs de check-in dédiés. L'éclairage a également été renforcé, assurant ainsi sécurité et confort à toute heure.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l'Aéroport Casablanca Mohammed V, Hicham Rahil, a indiqué que cette nouvelle configuration vise à fluidifier les flux passagers au départ et à renforcer la qualité de service.

"Désormais, les passagers peuvent être déposés directement au premier étage, au niveau des halls de départ, via dix accès dédiés répartis entre les terminaux 1 et 2", a-t-il poursuivi.

Parmi les mesures déjà mises en oeuvre figurent la suppression du poste d'inspection à l'entrée et celle du double contrôle des passeports, remplacé par des portillons automatiques, a rappelé M. Rahil, relevant que grâce à ces dispositifs, les voyageurs peuvent rejoindre leur comptoir d'enregistrement en moins de deux minutes après leur arrivée.

Il a également salué la coordination exemplaire entre les différentes parties prenantes ayant permis la concrétisation de ce projet.

Cette nouvelle esplanade marque une étape majeure dans l'évolution de l'expérience aéroportuaire, en plaçant le passager, la lisibilité et l'efficacité au coeur du dispositif. Elle a aussi pour but de désengorger les accès classiques aux terminaux, de faciliter la circulation lors des périodes de forte affluence et d'offrir un environnement d'accueil clair et intuitif.

Par ailleurs, une nouvelle organisation des accès routiers a été déployée par l'ONDA pour structurer les flux selon le mode de transport utilisé. Un dépose-minute au niveau 1 est désormais accessible aux véhicules privés et taxis.

Le pick-up au niveau 0, réservé aux arrivées, est séparé pour plus de fluidité. Les passagers utilisant leur propre véhicule ou une voiture de location peuvent accéder aux parkings.

Le 5 mars 2025, les dispositifs d'inspection à l'entrée (scanners et portiques) ont été supprimés pour désengorger l'accès tout en maintenant les standards de sûreté. Le 15 mars, le double contrôle passeport a été remplacé par des portillons automatiques, réduisant les délais aux frontières. Depuis le 30 mars, les espaces publics de l'aéroport ont été progressivement rouverts aux accompagnants, rendant la zone d'enregistrement plus accueillante et conviviale.