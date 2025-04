Maroc: Marrakech - Mise en échec d'une tentative de trafic de 17,74 tonnes de Chira

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont mis en échec, aux premières heures de mardi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic par voie maritime d'une cargaison importante de Chira, d'un poids total de 17 tonnes et 740 kg.

Cette opération sécuritaire menée sur les côtes de Sidi Ishak, entre Safi et Essaouira, a permis l'interception d'un camion de transport de marchandises, avec à son bord 17 tonnes et 740 kilogrammes de Chira, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, relevant que la cargaison était sur le point d'être embarquée sur deux canots pneumatiques saisis in situ.

Les opérations de recherche et de ratissage effectuées sur le terrain ont également permis de saisir du matériel de navigation maritime et des moteurs marins très puissants, utilisés lors de cette opération internationale de trafic de drogue avortée.

Parallèlement, ajoute la même source, les enquêtes et investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier et d'interpeller les individus impliqués dans cette activité criminelle, ainsi que de déterminer les ramifications de cette affaire à l'échelle nationale et internationale.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés de manière conjointe par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogue et de psychotropes.