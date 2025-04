Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 avril 2025

revue de presse

ASM Baraza 2025 – Des stratégies pour résoudre les problèmes sociaux de l’Afrique discutées

La 3eme édition du Baraza des Mouvements Sociaux Africains (ASM Baraza) s'est ouverte ce lundi 14 avril 2025 à Accra, au Ghana sous le thème « Le Pouvoir des Mouvements ». Ce rassemblement impliquant les mouvements sociaux, notamment des activistes, des défenseurs de la justice sociale, des acteurs du changement concernant tout le continent et la diaspora, des universitaires et des décideurs politiques, vise ainsi à définir des stratégies sur les problèmes sociaux urgents ayant un impact sur l'Afrique.

Ainsi, ces acteurs seront en conclave dans la capitale ghanéenne jusqu'au 16 avril afin de discuter et de trouver des solutions durables pour le développement du continent, qui, en ce moment, fait face à de nombreux défis.

Cette rencontre organisée par TrustAfrica en partenariat avec le Centre ghanéen pour le développement démocratique (CDD-Ghana) se veut être une plateforme d'échange où les mouvements sociaux africains vont collaborer afin de mener des actions communes dans le but de faire face aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. (Source allAfrica)

Paris annonce l’expulsion de 12 agents diplomatiques algériens et rappelle son ambassadeur pour consultations

La relation franco-algérienne se trouve à nouveau aspirée dans la spirale d’un antagonisme sans frein. Paris a décidé, mardi 15 avril, d’expulser 12 agents diplomatiques algériens en réponse à une mesure équivalente annoncée deux jours plus tôt par Alger à l’encontre de 12 employés de l’ambassade de France et devenue effective à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures.

« Les autorités algériennes prennent la responsabilité d’une dégradation brutale de nos relations bilatérales », a commenté un communiqué de l’Elysée qui précise qu’Emmanuel Macron a également pris la décision de « rappeler pour consultations l’ambassadeur de France à Alger, M. Stéphane Romatet ». (Source Lemonde Afrique)

Plus de 7 000 Camerounais menacés d’expulsion aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, quelques 7 900 Camerounais ne seront plus protégés contre une éventuelle expulsion. Ils perdront en juin prochain, leur statut de protection temporaire. C’est ce qui ressort du communiqué publié vendredi 11 avril, par la porte-parole du ministère américain de la Sécurité interne, Tricia McLaughlin.

Selon Le Point, cette décision de l’administration américaine s’inscrit dans le prolongement de la vaste campagne de répression du président Donald Trump, en matière d’immigration. Ces Camerounais du programme temporary protected status (TPS), constituent la deuxième catégorie de migrants après ceux se trouvant illégalement aux Etats-Unis qui quitteront le sol américain par expulsion. (Source Journal du Cameroun)

Ouagadougou dénonce les propos du chef de l’US AFRICOM

Le Burkina Faso a rejeté ce mardi les accusations du général américain Michael Langley, Chef de l’AFRICOM, sur l’usage des ressources minières du pays, les qualifiant de mensongères et contraires aux efforts de gouvernance engagés par Ouagadougou.

Le gouvernement burkinabè a vivement réagi ce mardi à des déclarations du chef du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (US AFRICOM), le général Michael Langley, accusé d’avoir tenu des propos jugés « regrettables » et « inexacts » sur la gouvernance des ressources au Burkina Faso.

Dans un communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, les autorités de Ouagadougou opposent un démenti catégorique aux affirmations du général américain, tenues le 3 avril 2025 lors d’une audition devant la Commission sénatoriale des forces armées aux États-Unis. (Source apanews)

Brazzaville : Les parlements africains se réunissent pour discuter de la démocratie

Du 15 au 17 avril 2025, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, accueille la 16ᵉ Conférence des présidents des Assemblées Parlementaires de la Francophonie (APF). Cet événement réunit des parlementaires de toute l’Afrique dans le but de renforcer la coopération et le dialogue au sein de la Francophonie.

Ces assises, qui se déroulent au Palais du Parlement, témoignent de l’engagement des pays francophones en faveur de la coopération et du renforcement de la démocratie parlementaire sur le continent africain. La tenue de cette conférence constitue également une étape majeure pour le rayonnement politique et diplomatique des pays africains au sein de l’espace francophone. (Source Le Potentiel)

Au Mali, les partis politiques craignent pour leur survie

Une centaine de partis politiques, parmi lesquels toutes les principales formations du pays, étaient représentées lors de la conférence de presse organisée ce mardi 15 avril par l'Initiative des partis politiques pour la charte (Ipac).

En cause : l'annonce, la semaine dernière, par le gouvernement de transition, d'une consultation des « forces vives » du pays sur la relecture de la charte des partis politique. Ces consultations doivent commencer ce 16 avril en région et s'achever le 29 avril pour la phase nationale. Les partis politiques craignent que l'objectif réel de ces consultations soit leur pure et simple dissolution par le régime de transition. (Source RFI)

Gabon : Zita Oligui Nguema, 4e première dame de l’histoire !

Zita Oligui Nguema est désormais reconnue comme la quatrième Première Dame du Gabon, à la suite de l’élection de son époux, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la présidence de la République. Cette annonce marque un tournant dans la transition politique gabonaise, après le coup d’État d’août 2023 qui avait mis fin à la dynastie Bongo.

Dans un message publié sur X le lendemain de l’annonce des résultats par le ministère de l’intérieur en charge de l’organisation du scrutin, Zita Oligui Nguema a exprimé sa gratitude : « C’Bon. C’est fait. Merci au peuple gabonais pour le soutien. Félicitations M. le Président. » Ces mots traduisent l’élan populaire qui a porté son mari à la tête de l’État avec 90,35 % des voix, à l’issue de l’élection du 12 avril 2025. (Source GabonMediaTime)

Madagascar : 24 millions USD pour renforcer l’inclusion numérique

Pour accélérer l’inclusion numérique, le gouvernement malgache a investi 24 millions de dollars. Ce dispositif devrait favoriser la distribution de 664 000 terminaux numériques connectés, parmi lesquels 400 000 seront prioritairement attribués aux femmes et aux filles. Cette initiative vise à réduire les inégalités d’accès aux technologies et à renforcer l’inclusion numérique et économique.

Madagascar souhaite accélérer la transition numérique du pays, en particulier par la digitalisation des services. Le gouvernement malgache a lancé la semaine passée une action visant à répartir des dispositifs numériques tels que des smartphones au sein de la population. Avec un budget de 24 millions de dollars, cette initiative vise à encourager l’usage d’Internet et des services digitaux sur l’ensemble du territoire. (Source Africa 24)

Avec l’appui du PNUD, le Togo structure ses priorités d’investissement

Le Togo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement durable.

Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le pays vient de se doter d’une carte d’investissement ciblée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Cet outil identifie des opportunités économiques porteuses à fort impact social et environnemental, répondant à la fois aux priorités nationales et aux exigences du développement inclusif. (Source togonews)

Bénin : hommages après le décès de l'écrivain José Pliya

Le 12 avril, le Bénin a perdu l'un de ses talents littéraires les plus précieux, José Pliya, décédé soudainement à l'âge de 58 ans alors qu'il se trouvait à Miami, aux États-Unis. Écrivain, poète et dramaturge, Pliya était reconnu pour sa contribution significative à la scène théâtrale africaine.

Son œuvre, notamment couronnée par l’Académie française en 2003 pour sa pièce "Le complexe de Thénardier", démontre sa créativité et son engagement envers le théâtre. Au cours des dernières années, il a occupé des postes importants, notamment en tant que directeur de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme (ANPT) au Bénin, avant de rejoindre la présidence en tant que chargé de mission aux arts et à la culture. (Source Africanews)