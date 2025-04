Afrique: Congo-Côte d'Ivoire - Kandia Kamissoko Camara rencontre Denis Sassou N'Guesso

La présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, Kandia Kamissoko Camara, a rencontré, le 15 avril à Oyo, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à qui il a transmis le message verbal de condoléances adressé par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

« Son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous a chargée de venir exprimer sa compassion, toutes ses condoléances les plus attristées à son frère, le président Denis Sassou N'Guesso, qui vient de perdre sa fille. Dans cette circonstance douloureuse, il nous a chargée de venir lui apporter son réconfort et celui de tout le peuple ivoirien », a déclaré Kandia Kamissoko Camara au sortir de l'audience.

Les deux personnalités ont saisi l'occasion pour rappeler « les relations excellentes qui existent entre nos deux chefs d'Etat, et surtout que le président Ouattara nous rappelle à chaque fois la fraternité, les sentiments de grande admiration qui existent entre les deux hommes. Cela a été l'occasion pour nous de le rappeler aussi, pour dire combien de fois le président Alassane Ouattara a beaucoup d'admiration, de considération, et de sympathie à l'endroit de son frère, le président Denis Sassou N'Guesso ».

La présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'évoquer les attentes des assises de Brazzaville.

« De nombreux présidents de chambres (chambre basse et chambre haute), notamment Assemblée nationale et Sénat, se donnent l'occasion de se rencontrer ici dans le cadre de l'APF, en vue de préparer la grande conférence de l'APF qui aura lieu, mais la section Afrique a décidé de se rencontrer ici pour faire le bilan de notre organisation, faire aussi une analyse de la situation sociopolitique dans nos pays et envisager des solutions que nous allons proposer lors de la grande conférence », a-t-elle expliqué.

« Mais il faut savoir que nous allons parler de tous les défis qui se posent aujourd'hui à nos pays africains, notamment la pauvreté, l'insécurité, les problèmes structurels, etc. Dans une diplomatie forte nous pouvons contribuer au renforcement de la démocratie dans nos Etats africains, de la liberté, du respect des droits de l'homme, au renforcement de la stabilité, la paix, et voir dans quelle mesure, dans une synergie d'action, dans une coopération Sud-Sud, les pays africains pourront contribuer au développement de nos pays de façon spécifique et au bien-être de nos populations », a conclu Kandia Kamissoko Camara.

Signalons que Kandia Kamissoko est venue prendre part à la 16e conférence des présidents des Assemblées et de Sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui se tient du15 au 17 avril, à Brazzaville.