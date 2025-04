Gabon: Après l'élection présidentielle, Brice Oligui Nguema a déjà la tête à la suite

Au Gabon, la présidentielle à peine passée, les résultats officiels définitifs et la victoire écrasante de Brice Clotaire Oligui Nguema pas encore proclamés par la Cour constitutionnelle, les acteurs politiques et institutionnels pensent déjà à la suite : la mise en place de la Ve République, les nominations aux nouveaux postes et l'organisation des élections législatives. Autant de sujets que le chef de l'État a déjà en tête.

Pas encore président de plein exercice, Brice Clotaire Oligui Nguema a déjà prévenu son administration : elle ne va pas chômer. La mise en place de la Ve république adoptée par référendum mi-novembre va selon lui demander l'adoption de plus de 1 000 textes normatifs dans la première année.

Conséquence de la suppression de la primature, les services de la présidence vont récupérer de nouvelles prérogatives et l'ensemble du pouvoir exécutif. Ce que les soutiens du nouveau régime avaient justifié lors de la campagne référendaire comme une mise en adéquation du cadre constitutionnel avec la réalité de l'exercice du pouvoir déjà largement concentré au palais sous le régime déchu. À entendre d'ailleurs les Premiers ministres d'Ali Bongo depuis son renversement, ils n'auraient eu que très peu de pouvoirs et en seraient donc que marginalement responsables de la situation du pays.

Deux vice-présidents à nommer

Après son intronisation, Brice Clotaire Oligui Nguema va devoir nommer deux vice-présidents : le premier, à la fonction plutôt protocolaire est le numéro deux de l'État, le second en charge du gouvernement, devra à la fois être un politique de poids et un technicien de l'administration.

« Il n'est pas impossible que Joseph Owondault Berre et Raymond Ndong Sima [les actuels vice-président de la transition et Premier ministre] poursuivent leurs missions, au moins le temps d'achever la transition » estime un observateur

Parmi les textes urgents : la loi sur les partis politiques est attendue. Elle pourrait en réduire drastiquement le nombre par des conditions sélectives de reconnaissance Le découpage électoral est également un impératif en vue des élections locales et législatives. Celles-ci pourraient avoir lieu en août, et même plus tôt selon certains interlocuteurs.

Le Rassemblement des Bâtisseurs va se muer en parti politique

C'est en prévision de ces échéances que la plateforme du président, le Rassemblement des Bâtisseurs, va se muer en parti politique samedi. Il n'aura pas pour objectif d'engloutir les composantes (84 partis, 4 200 d'associations, 22 000 adhérents individuels) qui ont soutenu l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, a prévenu son coordonnateur Anges-Kevin Nzigou, mais de prendre une place centrale, d'être la « matrice politique » dans une future majorité à l'Assemblée.

Ce nouveau parti pourrait surtout attirer des acteurs qui ne disposent pas aujourd'hui de leurs propres formations, comme ceux rentrés de l'étranger après le coup d'État, des personnalités issues de la société civile et non encartées, ou encore des profils plus jeunes que les grandes figures de l'ex-opposition. En clair, « des gens qui doivent surtout leur nouveau statut à leur loyauté au président » estime un analyste.

Mais déjà, l'annonce a créé une polémique : une de ses membres, Justine Lekogo, s'est interrogé sur la légitimité de cette annonce et sur le silence du chef de l'État sur le sujet. Une campagne nationale d'adhésion a néanmoins été lancée.