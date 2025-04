Maroc: Prix national 'Lalla Al Moutaâouina' - 31 coopératives féminines récompensées

Rabat — La 6ème édition du Prix national "Lalla Al Moutaâouina" a récompensé trente et une coopératives féminines sur un total de 388 ayant participé à cette édition, lors d'une cérémonie organisée mardi à Rabat, en présence du Secrétaire d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi.

Cette édition, placée sous le thème "Les coopératives féminines construisent un monde meilleur", a distingué les coopératives ayant présenté des projets innovants qui allient créativité, durabilité et impact socio-économique tangible.

S'exprimant à cette occasion, M. Essaadi a souligné que le Prix national "Lalla Al Moutaâouina" incarne l'engagement du Maroc vers une économie sociale et solidaire forte, dans laquelle les femmes sont des actrices clés du changement et de l'édification d'un modèle de développement durable.

Les coopératives féminines marocaines ont démontré que la créativité, la résilience et la solidarité ne sont pas de simples slogans, mais constituent des pratiques quotidiennes transformant les défis en véritables opportunités pour le développement local et national, a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire a également relevé que ce prix n'est pas seulement un hommage annuel, mais une stratégie nationale visant à accompagner les coopératives féminines, à renforcer leurs capacités et à mettre en valeur les modèles réussis, en tant que locomotive du développement durable et mécanisme efficace pour l'autonomisation économique et sociale des femmes.

Pour sa part, la directrice générale de l'Office du Développement de la Coopération (ODCO), Aicha Errifai, a indiqué que cette édition de ce prix prestigieux est en parfaite adéquation avec le thème de l'Année Internationale des Coopératives 2025 décrété par les Nations Unies, à savoir "Les coopératives construisent un monde meilleur pour tous", reflétant ainsi le ferme engagement du Royaume dans la dynamique mondiale de promotion du rôle des coopératives.

"Cet engagement reflète notre ferme conviction quant à l'énorme potentiel créatif des coopératives féminines", a souligné Mme Errifai, notant que les femmes coopératrices sont de véritables architectes du développement durable et équitable, capables de transformer les défis en opportunités et en réalisations tangibles.

Et de rappeler que le nombre élevé des demandes de participation au Prix confirme la vitalité du secteur des coopératives féminines et sa capacité à contribuer efficacement au développement local et national.