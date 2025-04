Maroc: Le rôle de l'Institution du Médiateur et ses compétences mis en exergue à Es-Semara

Es-Semara — Les missions de l'Institution du Médiateur du Royaume et ses compétences au service de la consolidation de la relation entre l'administration et les citoyens ont été mis en exergue lors d'une rencontre de communication tenue mardi à Es-Semara.

Initiée par la délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume de Laâyoune-Sakia El Hamra, sous le thème "Pour une coopération efficace au service des citoyens de la région", cette rencontre vise à renforcer et à activer les mécanismes de communication entre l'Institution et l'administration aux niveaux régional et provincial et mieux définir les dispositions de la loi n° 14-16 relative à l'Institution du Médiateur du Royaume, qui régit les relations entre l'Institution et l'administration.

Lors de cette rencontre présidée par le gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, en présence des élus et des chefs des services extérieurs, cette rencontre a été l'occasion aussi d'examiner les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique à la relation entre l'Institution, les administrations et les établissements publics, selon une approche participative qui s'appuie sur la coopération constructive et la communication continue à même de rendre cette relation plus fluide et de favoriser une interaction positive avec les questions des citoyens soumises aux représentations régionales de l'Institution du Médiateur.

S'exprimant à cette occasion, M. Boutoumilate a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre visant à mettre en exergue les nouveaux rôles élargis de l'Institution du Médiateur renforcés par la Constitution de 2011, qui désigne l'Institution en tant qu'acteur constitutionnel en faveur de la bonne gouvernance.

Dans ce cadre, il a indiqué que la révision du cadre juridique régissant l'Institution, en vertu du Dahir 1.19.43, en application de la loi 14.16, a renforcé l'indépendance de l'Institution en faveur de la protection des droits et la consolidation des valeurs de la transparence et l'intégrité administrative.

Pour sa part, le représentant régional de l'Institution du Médiateur à Laâyoune-Sakia El Hamra, Cherif Laârossi, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'ouverture des représentations régionales de l'Institution sur leur environnement, en vue de mettre en avant les nouveautés des dispositions de la loi n° 14-16 relative à l'Institution du Médiateur du Royaume.

Il a également souligné que cette réunion a été l'occasion de clarifier une série de dispositions contenues dans la loi régissant la relation entre l'Institution et l'administration, qui accordent à l'administration le droit de répondre aux correspondances de l'Institution du Médiateur.

Il a été également procédé à l'examen des modalités et mécanismes de traitement des doléances, ainsi que l'identification des contraintes qui empêchent l'administration de traiter les plaintes qui lui sont soumises dans les délais impartis.

Dans ce contexte, il a plaidé pour le renforcement des mécanismes de communication entre la représentation régionale de l'Institution et les différents services administratifs dans la province d'Es-Semara, dans le but de répondre aux doléances dans des délais raisonnables, ce qui permettra aux citoyens d'élever le niveau de confiance vis-à-vis des administrations dans les régions du sud du Royaume.

De même, M. Laârossi a relevé que les données statistiques contenues dans le rapport annuel de l'Institution au titre de l'année 2023, en particulier celles relatives à la province d'Es-Semara, reflètent une interaction positive avec les administrations quant aux demandes adressées à la Délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume.

Cette rencontre a été marquée par la proposition des mécanismes visant à améliorer les délais de traitement des doléances afin de garantir l'équité pour les usagers et leur permettre d'accéder à leurs droits légitimes dans le cadre d'un service public de qualité.