Maroc: M. Ould Errachid s'entretient avec le président du Sénat nigérian

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, a eu, mardi, des entretiens en visioconférence avec le président du Sénat nigérian, Godswill Akpabio.

Au début de cette réunion, M. Ould Errachid a salué la profondeur et la solidité des relations d'amitié et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République fédérale du Nigeria, fondées sur l'estime, le respect mutuel et l'ambition partagée de diversifier la coopération sur les plans humain et de développement, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il a affirmé que ces relations n'ont cessé de se renforcer grâce à la visite historique effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Nigeria en décembre 2016, "qui a inauguré une nouvelle ère dans les relations politiques, économiques et sociales entre les deux pays".

Le président de la Chambre des Conseillers a, à cet égard, souligné le rôle important que joue la diplomatie économique dans le renforcement de la dynamique des relations bilatérales, à travers la mise en place de partenariats multidimensionnels dans des secteurs stratégiques, la promotion de projets d'investissement et de développement communs, ainsi que l'intensification des échanges commerciaux.

Aux niveaux régional et continental, M. Ould Errachid a réaffirmé que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, poursuit ses efforts en faveur des objectifs de l'Union africaine, visant à instaurer l'unité et la solidarité entre les États africains, à promouvoir la paix, la sécurité, le développement et la stabilité du continent, sur la base des principes de solidarité, de développement partagé, de coopération Sud-Sud et de partenariat gagnant-gagnant.

Il a également rappelé les initiatives stratégiques et pionnières lancées par le Royaume sous la Haute bienveillance de Sa Majesté le Roi, telles que le processus des États africains atlantiques et le projet de gazoduc Maroc-Nigeria, "qui s'inscrivent dans la même vision de développement du continent à travers l'intégration régionale et le renforcement du développement socio-économique".

S'agissant de la coopération parlementaire, le président de la Chambre des Conseillers a exprimé la volonté de renforcer les liens et d'intensifier la coordination entre les deux institutions, en favorisant la communication, l'échange d'expertises et d'expériences dans les différents domaines de l'action parlementaire, ainsi que la coordination et l'unification des efforts sur les questions d'intérêt commun au sein des instances parlementaires internationales, dans un esprit de soutien mutuel.

De son côté, le président du Sénat nigérian a salué la solidité des relations unissant la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc dans les domaines politique, économique et social, saluant le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le plan africain et son engagement en faveur du développement du continent.

M. Akpabio a également réaffirmé la volonté de son pays de consolider les liens d'amitié et de coopération avec le Maroc et de renforcer la dynamique du partenariat bilatéral dans les secteurs clés.

Il a enfin exprimé son engagement à accompagner la coopération entre les deux pays à travers le renforcement du dialogue parlementaire entre le Sénat nigérian et la Chambre des Conseillers, notamment par l'échange de visites, de soutien et de coordination sur toutes les questions d'intérêt commun.