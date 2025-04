Maroc: Marrakech - Convention de partenariat pour soutenir l'entrepreneuriat numérique et renforcer l'écosystème des startups

Marrakech — Dans le cadre des efforts de promotion de la transformation numérique et du renforcement de l'innovation technologique, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, l'Agence de développement du digital (ADD) et la société Technopark Morocco, gestionnaire du Technopark Maroc, ont procédé à la signature d'une convention-cadre de partenariat stratégique.

Signée lors de la 3e édition du GITEX Africa Morocco, qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech, cette convention vise à mutualiser les efforts des trois parties pour accompagner les porteurs de projets digitaux, favoriser l'émergence de solutions technologiques innovantes et renforcer l'attractivité du numérique comme levier de développement pour les startups marocaines, indique un communiqué conjoint.

Cette convention repose sur plusieurs axes de coopération, notamment l'accès des startups aux programmes d'accompagnement et aux plateformes numériques existantes, le développement d'initiatives communes de formation, de mentorat et de renforcement des capacités entrepreneuriales, ainsi que l'organisation de rencontres et d'événements favorisant le réseautage et le partage d'expertise entre les acteurs du de l'écosystème des startups, détaille la même source.

Elle prévoit également la mise en oeuvre de dispositifs conjoints pour faciliter l'accès des startups aux marchés, au financement, aux programmes d'accélération et à l'internationalisation. La convention encourage également l'innovation ouverte à travers des hackathons, concours d'idées et autres initiatives de co-création.

À travers cette alliance, les signataires affirment leur volonté de créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat numérique et à l'éclosion de jeunes entreprises innovantes, contribuant ainsi à la dynamique économique nationale et au rayonnement du Maroc en tant que hub technologique régional, conclut le communiqué.