Afrique: Gitex Africa - Signature de trois protocoles d'accord pour la création et l'extension de centres de compétences et de services

Marrakech — Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration et le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques ont signé, mardi à Marrakech, trois protocoles d'accord respectivement avec les sociétés KPMG SASU, Arrow ECS Support Center Morocco, et 2T Services Maroc, portant sur la création et l'extension des centres de compétences et de services, en marge du 3e GITEX Africa.

Le premier partenariat prévoit la création d'un centre de compétences dédié aux métiers du conseil technologique, de la transformation digitale, du conseil en finance et fiscalité, ainsi qu'à l'accompagnement dans le cadre de fusions, d'acquisitions et de restructurations, indiquent les ministères dans un communiqué conjoint.

S'inscrivant dans la dynamique impulsée par la nouvelle charte de l'investissement et les priorités nationales en matière de souveraineté numérique et de développement du capital humain, ce projet a pour ambition de créer 150 emplois directs à horizon 2029, indique-t-on.

Le 2ème accord porte sur l'extension du centre de services partagés et la création de centres de compétences numériques, implanté dans la région de Casablanca-Settat, selon la même source.

Ce partenariat prévoit également la mise en place de nouveaux centres de compétences techniques et de gestion dans le domaine du numérique, permettant la création de 700 emplois directs à horizon 2029.

Le 3e engagement est axé sur la réalisation d'un centre de services multidisciplinaires à Oujda, spécialisé dans les prestations externalisées, contribuant ainsi à la redynamisation économique de la région.

Dans le cadre du renforcement de l'écosystème de l'outsourcing au Maroc, ce projet ambitionne de créer 200 emplois directs d'ici 2028, ouvrant la voie à une collaboration structurée entre les secteurs public et privé pour faire du numérique un levier d'opportunités régionales.

Cette initiative confirme la volonté du gouvernement de renforcer l'intégration économique des régions, d'accompagner les investisseurs de proximité, et de soutenir la montée en compétences de la jeunesse marocaine au sein d'une économie de services en pleine mutation, conclut le communiqué.