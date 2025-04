Afrique: Gitex Africa - Présentation de TijarIA, une plateforme intelligente pour améliorer l'accès à l'information en matière de commerce extérieur

Marrakech — Dans le cadre du 3e Gitex Africa, le Secrétariat d'État chargé du Commerce a présenté, mardi à Marrakech, la plateforme TijarIA, une solution innovante visant à améliorer l'accès à l'information pour les opérateurs du commerce extérieur, en particulier les PME marocaines.

Fruit d'une collaboration étroite avec PORTNET S.A, TijarIA s'inscrit dans le cadre du Plan d'Action 2025-2027 du Secrétariat d'État et répond aux engagements du Maroc dans le cadre de l'Accord sur la Facilitation des Échanges de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cette solution, basée sur l'intelligence artificielle, intègre un agent conversationnel intelligent (ChatBot) capable de fournir des réponses rapides, précises et personnalisées aux questions des utilisateurs concernant les formalités d'importation et d'exportation.

Intervenant à cette occasion, le chef de la division de la réglementation et de la facilitation commerciale au ministère de l'Industrie et du Commerce, Brahim Ait Addi, a souligné que TijarIA est une plateforme innovante et intelligente, développée pour mettre à la disposition des opérateurs du commerce extérieur un outil facilitant l'accès à l'information, notamment sur les réglementations, autorisations requises, mesures non tarifaires, normes, mesures sanitaires ou encore conditions d'accès aux marchés internationaux, dans le but de promouvoir les exportations marocaines à l'échelle mondiale.

Pour sa part, le directeur général de PORTNET, Youssef Ahouzi, a précisé que cette plateforme s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative permet aux opérateurs économiques "d'obtenir, à partir d'une simple question, toutes les informations nécessaires aux formalités du commerce extérieur", allant de la nomenclature douanière aux droits de douane, en passant par les contrôles réglementaires requis.

M. Ahouzi a mis en exergue le rôle de cette initiative dans la simplification et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises marocaines dans leurs opérations d'importation.

Déployée dans un premier temps sous forme de projet pilote, la plateforme TijarIA sera progressivement généralisée afin de garantir un accès centralisé, fiable et actualisé à l'information commerciale, contribuant ainsi à la compétitivité des entreprises marocaines sur les marchés internationaux.