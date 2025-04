Maroc: Casablanca - L'ouvrage 'Maroc pluriel, si singulier' célèbre la diversité harmonieuse du Royaume

Casablanca — Une cérémonie de présentation du livre "Maroc pluriel, si singulier", oeuvre de l'écrivain et militant associatif Ahmed Ghayet, s'est tenue mardi soir à Casablanca, en présence d'intellectuels, d'artistes et de personnalités engagées dans le dialogue interculturel.

Cet ouvrage, fruit de 23 témoignages issus de différents horizons, dresse le portrait d'un Maroc uni dans sa diversité, où coexistent depuis des siècles musulmans, juifs et chrétiens dans un esprit de tolérance et de complémentarité.

Pour l'auteur, cette oeuvre s'inscrit dans une démarche à la fois pédagogique et militante. "À travers ces récits croisés, nous montrons que la pluralité est le socle de notre identité nationale", a-t-il affirmé, dans une déclaration à la MAP.

"Nos différences religieuses et culturelles, loin de nous diviser, nous enrichissent et nous unissent autour de valeurs communes", a-t-il souligné, appelant à "consolider cet héritage exceptionnel qui fait du Maroc un exemple de modération et d'ouverture".

Interrogé sur ses sources d'inspiration, M. Ghayet a mis en avant son engagement associatif depuis 2009 à travers "Marocains Pluriels". "Mon action se concentre sur deux axes : accompagner les jeunes dans la création d'associations locales et promouvoir le vivre-ensemble au quotidien", a-t-il précisé.

L'auteur Ahmed Ghayet est un acteur associatif et militant culturel. Il a exercé comme conseiller ministériel et préside aujourd'hui l'association "Marocains Pluriels" dédiée à l'engagement des jeunes et au vivre-ensemble.