Maroc: La Commanderie des croyants au pays, un modèle singulier à la triple légitimité historique, religieuse et politique (M. Toufiq)

Rabat — La particularité marocaine de la Commanderie des croyants s'est consacrée au fil des siècles, devenant un modèle singulier conciliant à la fois la légitimité historique, religieuse et politique, a souligné, mardi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Intervenant lors d'un colloque sur le thème "Le Grand Imamat et son fondement qu'est l'acte d'allégeance", organisé par Dar El Hadith El-Hassania en collaboration avec le site des Constantes religieuses maroco-africaines, le ministre a insisté sur l'importance de la Baïa en tant que pacte religieux dont le rôle est primordial pour la préservation des cinq nécessités : la religion, la personne, l'esprit, la richesse et l'honneur, en vue de réaliser les finalités de la charia et garantir la stabilité de la société.

M. Toufiq a, dans ce sens, relevé le rôle essentiel des ouléma en tant que "témoins" dans la consolidation de la Commanderie des croyants (Imarat Al Mouminine), appelant à favoriser l'enseignement de la Baïa, sa portée et ses dimensions dans les écoles et les universités afin de promouvoir cette notion chez les générations futures.

De son côté, le directeur de Dar El Hadith El-Hassania, Abdelhamid Achak, a indiqué que l'Imamat se rapporte généralement à la gouvernance et à la gestion des affaires des gens, relevant qu'elle revêt, dans le modèle marocain, des caractéristiques spécifiques en étant un contrat noble.

La Commanderie des croyants a de tout temps été la forteresse impénétrable vouée à la protection du Maroc des dangers extérieurs et à la préservation du vivre-ensemble et de la cohésion interne, a-t-il expliqué, estimant que cette institution, dans ses dimensions religieuse et civile, renvoie à un modèle d'interprétation en phase avec les spécificités du modèle politique marocain où l'on ne peut envisager une "dissociation entre le politique et le spirituel".

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, Said Chabar, a indiqué que la Commanderie des croyants représente une tradition légale et religieuse enracinée dans l'histoire du Royaume et couvrant à la fois les domaines religieux et civil en ce sens qu'elle trouve son fondement dans le Saint Coran, la Sounna et l'histoire des compagnons du Prophète et des Califes de l'Islam.

Cette tradition, fortement enracinée et vivante au Maroc, constitue bien plus qu'un simple slogan politique, mais une réalité concrète sur les plans religieux, social, culturel, politique, moral et éducatif, a-t-il dit.

Il a en outre passé en revue les aspects positifs d'Imarat Al-Mouminine en ce qu'elle favorise la préservation de l'équilibre entre politique religieuse et politique temporelle, y compris la prévention de toutes les formes d'excès, d'extrémisme et d'intégrisme.

M. Chabar a, dans le même contexte, noté que la Commanderie des croyants se manifeste à travers les institutions qui la servent par le biais de divers services sociaux, éducatifs et religieux, mettant en avant "la singularité marocaine" que représentent les services fonctionnels fournis par Imarat Al-Mouminine au service de la quiétude et de la sécurité de la patrie.

Les intervenants lors de ce colloque ont abordé la notion et les dimensions du Grand Imamat et de la Baïa, fondés sur la légitimité religieuse puisée dans le Saint Coran et la Sunna, ainsi que la Commanderie des croyants en tant que socle principal sur lequel reposent les constantes religieuses de la Nation marocaine, comme le rite malikite et le dogme achaârite.

La séance de clôture de cet événement a été marquée par des recommandations portant sur les missions du Grand Imamat en matière de protection de la religion et de préservation des intérêts des fidèles, la notion de la Baïa et l'importance accordée, dans le cadre de la Commanderie des croyants, à la promotion des affaires religieuses et du développement humain ainsi que son rôle dans les relations internationales et la préservation des intérêts nationaux.

Les participants ont, de même, appelé à organiser des colloques et des journées d'étude au sujet des missions de la Commanderie des croyants sur les plans religieux et politique, et à mener des activités éducatives sur les thèmes des constantes de la Nation en faveur des étudiants et des élèves.