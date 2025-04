Tunisie: Le CA en embuscade - En position de chasseur

Il est toujours important de rappeler aux Clubistes que leur club n'était pas programmé pour jouer les premiers rôles cette saison, mais comme l'appétit vient en mangeant et que le club carbure, il y a de bonnes raisons d'espérer.

Sans se montrer gourmand donc mais plutôt ambitieux (et comment ne pas l'être), le CA vise le titre à ce stade de la compétition. Même s'il faut relativiser car on n'est jamais à l'abri d'un coup de mou, le CA devra tout d'abord enfiler le bleu de chauffe dimanche prochain à l'épreuve du derby toujours aussi incertain.

Après avoir connu un retard à l'allumage en début d'année, pour des raisons diverses, telle cette rotation poussée au maximum (turnover massif) de Bettoni et la méforme de certains cadres, à l'instar de Srarfi, Zaâlouni, Zemzemi, Semakula, Sghaïer, et même Hamdi Laâbidi par moments, le CA s'est remis la tête à l'endroit et n'a plus désormais droit à l'inconstance. L'excuse de l'incertain et de l'impondérable ne tient donc plus en considération de ce qui a été accompli.

La nouvelle vague

A l'aune d'un nouveau cycle, une dernière ligne droite de quatre rencontres qui verra les Clubistes croiser l'EST, puis défier le CAB au 15-Octobre et ensuite recevoir l'Etoile, avant de finir la saison à Gabès, seule cette habitude du coach à faire tourner porterait à terme ses fruits, à ce stade final de la compétition. Aussi, selon l'avis de certains observateurs, David Bettoni doit changer sa façon d'effectuer ses changements en cours de matchs, au niveau des choix et du timing.

Le retour à la réalité du « pain quotidien » de la Ligue 1 s'annonce brutal ces derniers jours avec une FTF et une Lnfp qui tranchent tels des funambules, Revenons au CA pour finir. Le Club Africain a donc repris des couleurs. Mieux, il valide et se replace en position de chasseur. Aujourd'hui, le CA est une équipe qui procure des émotions et fait souffler un vent rafraîchissant à une Ligue 1 habituée au «du pareil au même » depuis des années.

A quelques jours du fameux derby, Bettoni et ses joueurs négocient une semaine sensible avec plein d'attentes. La victoire à Métlaoui a tellement fait du bien à l'équipe, et c'est dans ce derby que l'on sera fixé sur la qualité réelle de l'équipe. Plus qu'une affiche spéciale, un duel aux grosses répercussions au classement. Ali Youssef et ses équipiers en sont conscients.