La phase nationale de la 4ème édition du concours «Mon idée, mon entreprise » s'est déroulée hier, lundi, à l'université Alioune Diop de Bambey. L'objectif de cet exercice, c'est de promouvoir l'aspect entrepreneurial au sein de l'espace universitaire.

Le thème de la 4ème édition du concours « Mon idée, mon entreprise »» qui est de répondre au défi du développement durable par l'utilisation de l'intelligence artificielle entre en parfaite adéquation avec les missions de l'université Alioune Diop. Le Professeur Ibrahima Faye, recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, explique : « nous sommes fiers et honorés que l'Agence universitaire de la francophonie ait porté son choix sur l'université Alioune Diop pour abriter cette phase nationale.

C'est une marque de confiance qui nous va droit au coeur et qui témoigne du rayonnement croissant de notre université dans le paysage de l'enseignement supérieur sénégalais et africain ». Le recteur a remercié les autorités de l'AUF pour le partenariat fructueux qu'elles entretiennent avec l'UAD. Ce partenariat est, selon lui, une source d'acquisition de ressources très utiles pour leur institution mais également un levier de transformation pour ce concours qui est de promouvoir leur université en développement. L'UAD reste pleinement engagée pour le renforcement de cette collaboration fructueuse, de ce partenariat fructueux.

Abordant le thème, le Pr Ibrahima faye recteur de l'UAD déclare par ailleurs : « l'intelligence artificielle entre en parfaite adéquation avec les missions que nous nous sommes assignées en tant qu'université publique sénégalaise. En effet, en plus de la formation académique et de la recherche directe, des missions fondamentales, les universités publiques sénégalaises ont désormais la mission d'accompagner les étudiants dans l'entrepreneuriat. Il s'agit de leur transmettre les compétences nécessaires, de leur offrir les opportunités concrètes pour concevoir et lancer leurs projets et de les relier aux réalités économiques et sociales de leur environnement. C'est dans cette dynamique que l'UAD a mis plusieurs initiatives ».

Pour le représentant du bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie au Sénégal, Michel Lamar, l'objectif est de promouvoir l'aspect entrepreneurial au sein de l'espace universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a pris en 2022 une lettre circulaire pour promouvoir le statut de l'étudiant entrepreneur.

L'AUF se devait d'être aux côtés de ces 28 établissements membres pour accompagner cette dynamique en cours pour la prise en charge de cette question qui est l'entreprenariat et l'insertion professionnelle des jeunes. Le choix de l'UAD a été surtout motivé par le fait qu'elle est la première université du Sénégal à adhérer au concept de franchise centre d'employabilité francophone. Ces centres d'employabilité sont des dispositifs que l'AUF a mis en place, il y a de cela 4 ans, pour promouvoir l'entrepreneuriat.

Nous avons ici un centre d'employabilité avec lequel nous construisons beaucoup d'activités autour de tout ce qui touche à l'employabilité et à l'insertion professionnelle des jeunes ». Et de conclure en disant : « en plus, l'UAD est membre de l'AUF qui est un réseau universitaire au monde. Nous sommes dans une dynamique d'itinérance. L'année dernière, nous étions à l'ISEPT de Thiès et le premier critère a été déterminant dans notre choix de cette année ».