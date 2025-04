Ethiopie: GITEX Africa souligne la montée en puissance du continent dans l'économie numérique - Déclare le ministre marocain

Addis Ababa — GITEX Africa, l'événement le plus important et le plus influent dans le domaine de la technologie et des start-ups, a démontré l'importance croissante de l'économie numérique sur le continent, a révélé la ministre marocaine de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

GITEX Africa Morocco, une vitrine de premier plan pour les technologies et les startups, a officiellement ouvert ses portes aux personnalités du paysage numérique local, régional et mondial, comme l'a rapporté l'ENA sur place.

GITEX Africa se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous l'autorité du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration du Royaume, en partenariat avec l'Agence de Développement Numérique (ADD), et est organisé par KAOUN International - l'agence événementielle du Dubai World Trade Centre (DWTC) et l'organisateur des événements GITEX dans le monde.

Au cours de la cérémonie inaugurale, des personnalités de premier plan ont fait part de leur point de vue. Amal El Fallah Seghrouchni, ministre marocain de la transition numérique et de la réforme de l'administration, a souligné que GITEX AFRICA mettait en évidence l'importance croissante de l'économie numérique, qui représente aujourd'hui 15 % du PIB mondial, soit un montant impressionnant de 6,5 billions de dollars américains.

Reconnaissant les défis posés par la révolution numérique, le ministre a déclaré que le Maroc est fermement engagé à être le pionnier d'un avenir où la numérisation et l'IA servent de catalyseurs de progrès, bénéficiant à la société dans son ensemble.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de développement numérique, Mohammed Drissi Melyani, a souligné la transformation de l'événement en l'un des rassemblements numériques et technologiques les plus distingués à la fois en Afrique et sur la scène internationale.

Il a ajouté que GITEX Africa n'est plus seulement une plateforme de présentation d'innovations, mais une arène stratégique pour favoriser l'inclusion numérique dans les nations africaines, forger des partenariats avec des parties prenantes mondiales et accélérer la transformation numérique durable.

Avec l'IA à la tête de l'innovation mondiale, le Maroc se positionne comme un épicentre de transformation à travers le continent, a souligné le PDG de KAOUN International Trixie LohMirmand.

Il a ajouté que GITEX AFRICA Maroc n'est pas seulement une plateforme pour la technologie de pointe, mais un catalyseur dynamique pour la collaboration, l'investissement et la croissance - reliant les innovateurs les plus brillants de l'Afrique aux marchés mondiaux et donnant à la prochaine génération les moyens de diriger l'économie axée sur l'IA.

L'édition 2025 de GITEX AFRICA Morocco est prête à cultiver des partenariats révolutionnaires, à explorer des industries inexploitées et à amplifier davantage son influence sur l'écosystème numérique de l'Afrique.

L'événement de cette année se targue d'un programme plus large et comprend de nouveaux participants de diverses nations à travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie, tels que la Belgique, le Gabon, le Niger, la Suisse, l'Ouzbékistan et la Zambie.

Outre l'accent mis sur l'IA, la cybersécurité et les télécommunications, l'événement élargit son champ d'action pour englober des secteurs essentiels tels que la transition énergétique, la mobilité, les technologies de l'éducation (edutech), les technologies du sport et les technologies agricoles (agritech).