Ethiopie: L'Afrique est confrontée à une grave pénurie de professionnels de la santé bucco-dentaire face à l'augmentation de la charge de morbidité

Addis Ababa — L'Afrique est confrontée à une pénurie chronique de professionnels de la santé bucco-dentaire en raison d'un sous-investissement, laissant des millions de personnes sans soins adéquats et vulnérables aux maladies bucco-dentaires évitables, selon une fiche d'information sur la santé bucco-dentaire publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'intention de la main-d'oeuvre.

La fiche d'information de l'OMS indique que la région a connu la plus forte augmentation du nombre de cas de maladies bucco-dentaires telles que les caries dentaires, les maladies des gencives et la perte de dents au cours des trois dernières décennies dans l'ensemble des régions de l'OMS. En 2021, environ 42 % de la population de la région africaine souffrait de maladies bucco-dentaires non traitées. Cette situation est aggravée par une pénurie chronique de personnel de santé pour faire face à la charge de morbidité.

Par exemple, entre 2014 et 2019, le nombre de dentistes et le nombre d'agents de santé bucco-dentaire, y compris les dentistes, les assistants dentaires/thérapeutes et les prothésistes dentaires pour 10 000 habitants dans la Région représentaient respectivement un dixième et un sixième du ratio mondial.

En 2022, la région ne comptait qu'environ 57 000 professionnels de la santé bucco-dentaire, soit à peine 1,11 % de l'ensemble du personnel de santé de la région et un ratio de 0,37 professionnel pour 10 000 habitants. Ce chiffre est bien inférieur aux 1,33 professionnels de santé bucco-dentaire pour 10 000 habitants (158 916 au total ; 83 099 dentistes et 75 817 assistants dentaires et thérapeutes) nécessaires en 2022 pour atteindre les objectifs de base de la couverture sanitaire universelle.

Ce déficit expose des millions de personnes à des souffrances évitables et met en évidence une défaillance critique du personnel de santé bucco-dentaire. Il révèle également le besoin d'environ 199 170 agents de santé bucco-dentaire (1,37 pour 10 000 habitants), dont 103 858 dentistes et 95 312 assistants et thérapeutes dentaires d'ici à 2030.

La santé bucco-dentaire reste une faible priorité dans de nombreux pays africains, ce qui se traduit par des investissements financiers et techniques inadéquats. De plus, la santé bucco-dentaire a toujours été cloisonnée et traitée séparément de la santé générale et du système de soins de santé au sens large. Cela peut contribuer à des approches de gestion de la santé bucco-dentaire isolées, à une formation du personnel séparée, à une augmentation des coûts et à des infrastructures de prestation de soins cloisonnées.

Cette approche en silo a entraîné une concurrence pour des ressources humaines et financières déjà limitées. Bien qu'il y ait plus de 4.000 institutions de formation en santé dans la région, seulement 84 institutions d'enseignement dentaire ont été identifiées dans les 26 Etats membres.

La pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la santé bucco-dentaire entrave les progrès vers la réalisation d'une couverture sanitaire universelle.

Seuls 17 % de la population régionale ont accès aux interventions essentielles de santé bucco-dentaire dans le cadre des prestations de santé des plus grands programmes gouvernementaux de financement de la santé. Les progrès en matière de prévention des maladies sont également lents, notamment en ce qui concerne l'utilisation du fluor et les efforts de réduction de la consommation de sucre.

"L'Afrique ne peut pas se permettre de négliger la santé bucco-dentaire. Cette négligence a des conséquences graves et durables sur le bien-être général", a déclaré le Dr Chikwe Ihekweazu, directeur régional par intérim de l'OMS pour l'Afrique. "Il est essentiel que les pays fassent davantage pour augmenter le personnel de santé, l'accès à des services de prévention et de soins abordables et pour s'assurer que les personnes disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour promouvoir la santé bucco-dentaire."

La fiche d'information sur le personnel de santé bucco-dentaire de la région Afrique de l'OMS servira de référence aux décideurs politiques et à un large éventail de parties prenantes. En outre, elle guide le processus de plaidoyer vers une meilleure priorisation de la santé bucco-dentaire dans la région afin de s'attaquer à la situation alarmante de la santé bucco-dentaire.

Il appelle à une action urgente pour résoudre la crise du personnel de santé bucco-dentaire, notamment en alignant les stratégies nationales de santé bucco-dentaire et de personnel de santé sur la stratégie mondiale de santé bucco-dentaire de l'OMS, en mettant en oeuvre une planification des ressources humaines pour la santé basée sur les besoins, en particulier au niveau des soins primaires, en améliorant les systèmes de gestion des données, tels que les comptes nationaux du personnel de santé, afin de suivre les effectifs et les tendances du personnel, passer de soins de santé bucco-dentaire axés sur le traitement à des approches intégrées de prévention et de promotion, en particulier au niveau de la communauté et des soins primaires, et mettre en oeuvre des modèles de main-d'oeuvre innovants tels que le partage des tâches des services de santé bucco-dentaire avec des agents de santé bucco-dentaire et des agents de santé non bucco-dentaire, l'amélioration des programmes de formation et l'élaboration de stratégies de rétention et de migration.

"Cette fiche d'information appelle à l'action. Des investissements accrus et des interventions ciblées sont essentiels pour combler le manque de personnel de santé bucco-dentaire en Afrique. Nous devons donner la priorité à la santé bucco-dentaire en tant que composante fondamentale de la couverture sanitaire universelle afin d'améliorer les résultats sanitaires et de réduire la charge de morbidité dans la région", a déclaré le Dr Ihekweazu.