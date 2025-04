Tunisie: Interdiction des chèques postdatés - Comment s'adapter ?

Pas de remèdes miracles en revanche pour les personnes atteintes de « fièvres acheteuses », leur mal est incurable, mais un conseil tout de même, méfiez-vous des crédits à la consommation qui peuvent très facilement s'accumuler et vous mettre en difficulté au moment de passer à la caisse.

Longtemps, le chèque différé a été l'arme secrète des Tunisiens pour acheter en plusieurs fois sans passer par le crédit classique. Meubles, électroménager, vêtements... on signait aujourd'hui, on payait dans trois, six ou neuf mois.

Mais depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation interdisant cette pratique, les habitudes doivent changer. Comment continuer à s'équiper et consommer sans s'endetter ou se mettre en difficulté? Voici un petit manuel pratique pour mieux gérer ses achats à l'ère du paiement immédiat.

Les chiffres en disent long, et selon les premiers éléments révèlés par les médias, l'usage du chèque a plongé de 94% pour les premiers mois de 2025 et, d'ailleurs, plusieurs commerçants et économistes commencent à s'en inquiéter.

La loi c'est la loi !

Entrée en vigueur le 2 février 2025, la nouvelle réglementation tunisienne interdit notamment la pratique des chèques postdatés, longtemps utilisée comme moyen de paiement échelonné. Exit l'utilisation des chèques postdatés, désormais, les chèques doivent désormais être considérés comme des moyens de paiement immédiat, comme d'ailleurs leur vocation première. Et le législateur n'y va pas de main morte, puisqu'il prévoit des peines lourdes aux contrevenants. Alors pour ne pas devenir hors la loi, mieux vaut gérer ses achats avec plus de rationalité.

En effet, un mal pour un bien, ces nouvelles restrictions nous invitent à établir des budgets mensuels précis et à faire des économies. D'ailleurs, revenir aux bonnes vieilles enveloppes sur lesquelles est écrit le type de dépenses (charges fixes, imprévus, vidange de la voiture ...), ne serait pas au fond une mauvaise idée.

L'autre idée, sans doute pas nouvelle par les temps qui courent, c'est de se rabattre sur le marché de l'occasion et la fripe de bonne qualité et avec la multiplication des plateformes en ligne, les groupes Facebook ou carrément les marchés de la ville, trouver son bonheur n'est pas si difficile que cela si l'on est patient.

Epargnez comme un écureuil

Par ailleurs, vous connaissez l'écureuil, cet animal connu pour faire des réserves de nourriture pour l'hiver. Eh bien, prenez-en de la graine (si j'ose dire), et épargnez régulièrement, même de toutes petites sommes qui vous seront utiles si vous avez le coup de foudre pour une robe, un smartphone ou un air fryer dernier cri.

Connue sous le nom de en arabe, la lettre de change pourrait aussi être votre allié dans une société de surconsommation. Très simplement, la lettre de change est à la fois un moyen de paiement et un outil de crédit, car elle permet de différer le règlement d'une dette tout en garantissant une trace écrite et légale de l'engagement. Tout comme les autres moyens de paiement proposés par nos chères banques qui ne manquent pas d'imaginations pour nous proposer encore plus de crédits, la lettre de change est à « consommer » avec beaucoup de modération.