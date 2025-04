Afrique: Tirage au sort de la CAN U20 - Il faut s'adapter

Cette participation de dernière minute pose problème pour la liste à arrêter.

Le tirage au sort du calendrier des rencontres de la 24e ème édition de la CAN moins de 20 ans à été effectué et la Tunisie, qui y participe, s'est retrouvée avec le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Autant dire que ce ne sera pas facile, car ce groupe A est composé de nations-bastions du football africain. Les Tunisiens ouvriront contre le Kenya. La Tunisie n'a jamais remporté le titre africain dans cette catégorie, mais a été finaliste en 1985 contre le Nigeria. Elle s'est classée deux fois à la 4e place Le pays le plus titré est le Nigéria avec 7 trophées (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011,2015), suivi du Ghana et de l'Egypte avec 4 sacres pour chacun.

La liste des convoqués n'à pas été encore communiquée, mais d'ores et déjà, les clubs se montrent peu disposés à libérer leurs joueurs. C'est à se poser une question qui s'impose face à cette réaction : où allons-nous prendre des joueurs pour participer?

N'est-ce pas ridicule de soulever un problème qui n'en est vraiment pas un ? Toutes les nations participantes sont dans le même cas. Et à notre connaissance et d'après les informations que nous avons essayé de recueillir, aucune de ces nations participantes ne pose cette question. Pour la bonne raison qu'une équipe « professionnelle » ne repose pas sur un ou deux joueurs. C'est peut-être même bénéfique de piocher dans les réserves de ces clubs, pour découvrir de nouvelles valeurs. Il y a certes des équipes qui sont à court d'effectif pour des raisons de blessures mais il y a toujours un moyen de s'en tirer.

S'aguerrir

Ces entraîneurs qui s'opposent, qu'auraient-ils fait s'ils étaient à la place du sélectionneur ? Nos jeunes et nos valeurs montantes ont besoin de ces rencontres de haut niveau pour s'aguerrir et avoir de l'expérience de ce genre de pression. On ne va quand même pas arrêter des compétitions nationales pour pouvoir emprunter des joueurs.

Il faudrait s'y faire et s'adapter.

Nos adversaires potentiels le font et ils ne s'en portent pas plus mal. Reste la liste qui devrait être arrêtée. Elle doit tenir compte de cet élément pour ne pas fausser les compétitions en cours. Ne pas convoquer plus de deux joueurs d'une seule équipe serait aussi juste que logique.

Il faudrait que les sélectionneurs tiennent compte de ce facteur, pour éviter ces gesticulations qui ne servent qu'à une chose: envenimer davantage une atmosphère déjà assez étouffante. En cette fin de saison, les uns refusent une décision, les autres annoncent qu'ils se retirent de la compétition ( ?!), d'autres encore soufflent le chaud et le froid, pour des raisons qui ne font qu'exposer le football tunisien à des appréciations qui le rapetissent au niveau international.