Mali: Bamako - L'investiture du président des ressortissants de Tougué au pays

Les Ressortissants de Tougué en République du Mali, organisés en une association pour le Développement de leur préfecture, ont investi, dans ses fonctions, leur Président, Mamadou Aliou Diallo. C'est pour un mandat d'une année (avril 2025-avril 2026), renouvelable.

Le dimanche 13 avril 2025, au stade Réal de Bamako, la communauté guinéenne au Mali était en fête. C'est pour procéder à l'investiture officielle du Président de l'association des Ressortissants de Tougué en République du Mali. Les participants sont vénus principalement des six (6) communes du District de Bamako et des cercles de Kéniéba, Kita, Kayes, Kangaba, Kati et Sikasso.

Homme d'affaires, âgé de 46 ans, le Président de l'association des Ressortissants de Tougué au Mali, Mamadou Aliou Diallo, tailleur de profession, résident au quartier de Sibiribougou, Commune IV du District de Bamako, est natif de la Sous-préfecture de Koyin Missidé (Préfecture de Tougué, République de Guinée), élu à sa propre succession, est aux commandes d'un Bureau d'une soixantaine de membres.

Certes, leur mandat est d'une année (renouvelable) ; mais, l'événement s'est érigé en véritable rendez-vous annuel qui suscite l'engouement populaire au sein de la Communauté guinéenne au Mali, en général, et chez les Ressortissants de Tougué en particulier.

Cette année, la cérémonie s'est déroulée sous l'égide de l'Ambassadeur de Guinée à Bamako, SE Abdoulaye Fofana, entouré du Représentant du Conseil des Guinéens Établis en République du Mali, Lansana Camara, Secrétaire à l'Organisation dudit conseil ; du parrain de l'association, Boubacar Missira Diallo, jeune opérateur économique de son état ; de la Présidente du mouvement des femmes Ressortissantes de Tougué, Madame Bah Amadou Diogo Bah, Sage-femme de profession et de la Marraine, Binta Tokké Diallo, Universitaire.

Les présidents et Représentants des différentes préfectures et des Régions naturelles de la Guinée étaient tous sur place.

La cérémonie proprement dite a été agrémentée par une série de matchs de football livrés par quatre (4) équipes adverses dont deux féminines et deux autres masculines suivie de distribution des attestations de satisfecit à plusieurs récipiendaires distingués pour leur dévouement à la cause de la diaspora guinéenne au Mali et pour leur contribution personnelle au développement de la préfecture de Tougué.

Après avoir été réélu à l'unanimité à sa propre succession par les Délégués puis officiellement installé et renvoyé dans ses fonctions, le Président de l'association des Ressortissants de Tougué, Mamadou Aliou Diallo, lors de son discours d'investiture, a placé son second mandat sous le signe de développement de leurs localités d'origine et d'union de la Communauté guinéenne tout entière pour le bien-être de la Guinée.

Pour sa part, le parrain de l'association, Boubacar Missira Diallo, non moins Trésorier Général du Conseil des Guinéens au Mali, a mis un accent particulier sur la disponibilité constante de leur Ambassadeur Fofana à chaque fois que se fait sentir le besoin du côté de ses concitoyens.

Dans le même ordre d'idées, les Responsables des mouvements des jeunes et des femmes originaires de Tougué au Mali ont exprimé leur adhésion aux objectifs visés par leur association.

Toutefois, la cerise sur le gâteau

Cependant, selon une source proche du Bureau sortant, le hic aura été le fait que l'attestation de satisfecit devant être décernée au Président de la Coordination du Fouta Djallon au Mali, El hadj Abdoulaye Konsolon dit Doulla Bah, a été retirée du lot par un membre de la commission d'organisation qui a une dent contre ce dernier.

Mais qu'à cela ne tienne ; car, la cérémonie a pris fin sur une note d'espoir réel et que rendez-vous est pris pour avril 2026.