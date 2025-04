Tunisie: Réunion du ministre de l'économie avec le directeur régional de la Banque Islamique - Examen du programme de coopération pour la période 2026-2028

Tout en soulignant l'importance accordée par le gouvernement tunisien à l'intensification des efforts pour achever les projets dans les délais impartis et exprimant la satisfaction de ce qui a été convenu sur certains programmes et projets pour l'année en cours, le ministre de l'Economie a souligné la volonté commune de diversifier la coopération et de l'élargir davantage.

Le ministre de l'Economie et du Plan, Samir Abdelhafidh, a rencontré vendredi après-midi le directeur du centre régional de la Banque islamique de développement à Rabat, Ahmed Ag Aboubecrine, qui effectue actuellement une visite de travail en Tunisie. La réunion, à laquelle ont participé une délégation accompagnant Aboubecrine et un certain nombre de cadres du ministère, a été l'occasion de discuter de l'avancement de la réalisation de certains projets financés par la banque en plus des programmes de travail pour la période à venir.

Dans ce contexte, Samir Abdelhafidh a souligné les bonnes relations existant entre la Tunisie et la Banque islamique de développement, et de la coopération constructive entre les deux parties, soulignant la volonté de les renforcer et de les diversifier davantage dans la prochaine phase, et ce, dans le cadre du programme de partenariat pour la période 2026-2028, qui sera lancé prochainement.

À cet égard, le ministre a souligné l'importance accordée par le gouvernement tunisien à intensifier les efforts pour achever les projets dans les délais impartis, exprimant sa satisfaction de ce qui a été convenu sur certains programmes et projets pour l'année en cours.

Pour sa part, M. Ahmed Ag Aboubecrine a souligné que le nouveau cadre de partenariat offrira de nouvelles et importantes opportunités de coopération entre les deux parties, notant la stabilité et l'amélioration dont témoigne la Tunisie pour de nombreux indicateurs, dont notamment sa notation souveraine.