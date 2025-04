Afrique: CAN U-17 - Les Lionceaux au bout du suspense

Porté par un stade El Bachir incandescent, le Maroc a arraché son billet pour la finale de la CAN U-17 après une séance de tirs au but haletante (4-3), au terme d'un match sans but mais riche en tension face à une Côte d'Ivoire valeureuse. Un duel où les intentions n'ont pas manqué, mais où la finition a souvent fait défaut.

Un choc verrouillé mais vivant

Dès les premières minutes, les deux formations se sont rendues coup pour coup, chacune fidèle à son identité : un bloc compact et discipliné côté ivoirien, une animation plus verticale et rythmée chez les Marocains. Mais à force de prudence et de maladresse dans les trente derniers mètres, les occasions franches se sont diluées.

La meilleure opportunité marocaine est venue d'un centre fuyant repris de la tête par Yacine El Mahdi, sans cadrer. Les Ivoiriens, eux, ont fait trembler le public local sur un contre éclair d'Abdoulaye Konaté, qui a buté sur le portier El Ghali. À la pause, toujours rien. Et le scénario s'est prolongé sur le même ton : du contrôle, de l'intensité, mais pas de but.

La délivrance marocaine

Il a donc fallu en passer par les tirs au but. Une épreuve de nerfs où les Lionceaux de l'Atlas se sont montrés les plus lucides, convertissant quatre tentatives contre trois pour les Éléphanteaux. Le gardien marocain a sorti un arrêt décisif, pendant que ses coéquipiers tenaient leur rang face à la pression.

La finale face à une autre école du football

Le Maroc disputera samedi (19h00) sa première finale de CAN U-17, sur ses terres, face au Mali, tombeur de Burkina Faso (2-0). Une affiche alléchante entre deux sélections aux philosophies affirmées.

La Côte d'Ivoire, de son côté, retrouvera les Burkinabè pour la petite finale. Un dernier défi, pour tenter de rentrer avec une médaille autour du cou et quelques certitudes dans les valises.